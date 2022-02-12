Хотите продвинуть канал в Телеграме? Воспользуйтесь OneDash!

18:03 12.02.2022

Сейчас одним из самых популярных приложений является мессенджер Telegram.

Но мало кто знает про рассылку сообщений, и даже кто про нее знает, достаточно критически к ней относятся. В этой статье мы откроем глаза на рассылку сообщений на примере программы One Dash. Узнать более подробную информацию про данный софт можно на сайте https://tg-onedash.ru/spam-rassylka-v-telegram

Что такое программа OneDash

OneDash – это приложение, в котором сосредоточено огромное количество функций, с помощью которых можно разрекламировать любой проект в мессенджере Telegram. Обладает большим потенциалом и может в кратчайшие сроки выполнить массовую рассылку сообщений любого объема. Данный маркетинговый инструмент подходит пользователю разных уровней пользования ПК – от новичков до продвинутых юзеров. Уже с первой рассылки вы сможете увидеть результат – появление новых клиентов.

Функции OneDash

Благодаря этому приложению, пользователь получает целый пакет функций:

1. Определение целевой аудитории, а также нахождение ее составляющих;

2. Выполнение парсинга целевой аудитории по определенных критериям;

3. Настройка автоматической рассылки в приложении Telegram;

4. Рассылка любого количества ЛС пользователям Telegram;

5. Планирование спас сообщений на номера телефона из Telegram.

Что такое массовая рассылка сообщений в ТГ?

Для того, чтобы максимально успешно реализовать рекламную кампанию, необходимо уделить этому процессу достаточное количество внимания. Хорошая рекламная кампания подразумевает предварительный выбор ЦА, выбор маркетинговых инструментов, определение контента и так далее. Именно реклама-рассылку в личные сообщения – это универсальный способ обратить внимание клиента на продукцию или услугу. Массовая рассылка сообщений позволяет быстро найти новых пользователей и потенциальных клиентов в социальной сети. Как настроить массовую рассылку? Ответ прост: ее можно настроить как с помощью действующей клиентской базы, так и с помощью задействованных пользовательских контактов, которые были заимствованы из других чатов.

Рассылка участникам групп

Данная опция является самой популярной моделью поиска потенциальной аудитории. OneDash предлагает следующие возможности:

1. Обнаруживать в Telegram различные часты, в которых может находится потенциальная аудитория;

2. Выполнять парсинг ЦА по фильтрам;

3. Выгружать список пользователей во вкладку «Рассылка» и загружать сообщения, которое будет доставлено до них.

