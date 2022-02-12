Хотите продвинуть канал в Телеграме? Воспользуйтесь OneDash!

Сейчас одним из самых популярных приложений является мессенджер Telegram.

 Но мало кто знает про рассылку сообщений, и даже кто про нее знает, достаточно критически к ней относятся. В этой статье мы откроем глаза на рассылку сообщений на примере программы One Dash. Узнать более подробную информацию про данный софт можно на сайте https://tg-onedash.ru/spam-rassylka-v-telegram

Что такое программа OneDash

OneDash – это приложение, в котором сосредоточено огромное количество функций, с помощью которых можно разрекламировать любой проект в мессенджере Telegram. Обладает большим потенциалом и может в кратчайшие сроки выполнить массовую рассылку сообщений любого объема. Данный маркетинговый инструмент подходит пользователю разных уровней пользования ПК – от новичков до продвинутых юзеров. Уже с первой рассылки вы сможете увидеть результат – появление новых клиентов.

Функции OneDash

Благодаря этому приложению, пользователь получает целый пакет функций:
1. Определение целевой аудитории, а также нахождение ее составляющих;
2. Выполнение парсинга целевой аудитории по определенных критериям;
3. Настройка автоматической рассылки в приложении Telegram;
4. Рассылка любого количества ЛС пользователям Telegram;
5. Планирование спас сообщений на номера телефона из Telegram.

Что такое массовая рассылка сообщений в ТГ?

Для того, чтобы максимально успешно реализовать рекламную кампанию, необходимо уделить этому процессу достаточное количество внимания. Хорошая рекламная кампания подразумевает предварительный выбор ЦА, выбор маркетинговых инструментов, определение контента и так далее. Именно реклама-рассылку в личные сообщения – это универсальный способ обратить внимание клиента на продукцию или услугу. Массовая рассылка сообщений позволяет быстро найти новых пользователей и потенциальных клиентов в социальной сети. Как настроить массовую рассылку? Ответ прост: ее можно настроить как с помощью действующей клиентской базы, так и с помощью задействованных пользовательских контактов, которые были заимствованы из других чатов.

Рассылка участникам групп

Данная опция является самой популярной моделью поиска потенциальной аудитории. OneDash предлагает следующие возможности:

1. Обнаруживать в Telegram различные часты, в которых может находится потенциальная аудитория;
2. Выполнять парсинг ЦА по фильтрам;
3. Выгружать список пользователей во вкладку «Рассылка» и загружать сообщения, которое будет доставлено до них.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Леонид Ивашов. Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации
учителей уже начинают увольнять за цитирование стихов Хармса
«Новый 37-й»: учителей начинают увольнять за цитирование стихов Хармса и Введенского
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
«Вопрос Украины – это не вопрос имперских амбиций России. Это вопрос имперских амбиций Запада и США»
Владимир Жириновский
Восемь раз привитый Жириновский госпитализирован с коронавирусом
Избранное
Странное «Каждому – свое» в России
Плюс дебилизация всей страны...
Дети в ресторане: милота или повод для очередных запретов?
«Самый плохой и губительный сценарий для страны - если и в 2022 году на «прямой линии» президент будет вновь работать санитарным врачом»
Русский мир в Азербайджане и война в Нагорном Карабахе
«Казус Лукашенко»: сносить нельзя мириться
Советская нация и право на воссоединение
Цыганята и я с Ильича «Заклятье царей»
«Если ближайшее окружение Путина и он сам желают раз и навсегда разрушить майданные технологии, то главный удар нужно наносить не по молодёжной массовке, а по элите»
Анализ патентов прояснил расстановку сил в «новом космосе»
«Для чего Россия толкает Лукашенко в ловушку диалога?»