15:43 13.02.2022

Существует огромное количество бизнес-инструментов, способных продвинуть ваш бренд на самые верхние позиции рейтинга.

Одним из таких инструментов является крауд-маркетинг. Однако, мало кто знает что это такое и зачем он нужен. В этой статье мы подробнее поговорим про это. Заказать крауд-маркетинг можно по ссылке.

Что такое крауд маркетинг

Этот термин появился относительно недавно. Под крауд маркетингом подразумевается стратегия коммуникации между целевой аудитории и брендом в Интернет-пространстве в целях повышения осведомленности ЦА о продукте, услуге или бренде. Грубо говоря, это ненавязчивая реклама в виде отзывов или рекомендаций о деятельности компании на веб-ресурсах, где находятся потенциальные клиенты.

Как работает крауд маркетинг

В SEO-продвижении, крауд маркетинг играет весомую роль, так как благодаря ему можно как разбавить ссылочную массу, так и закончить поднятием бренда в ТОПы. Благодаря крауд маркетингу, можно:

1. Разбавить анкоры;

2. Увеличить узнаваемость бренда и скорректировать преимущества;

3. Увеличить количество переходов на веб-ресурс;

4. Увеличить продажи компании;

5. Усовершенствовать репутацию бренда;

6. Повысить рейтинг в поисковике.

Результаты от краудмаркетинговой кампании можно заметить уже спустя два-три месяца. Однако стоит учитывать, что то, сколько вы проставили ссылок, влияет на конечный результат. Например, если говорить про нишу продаж, может быть достаточно тридцати ссылок, но ИМ мобильных телефон даже сто ссылок будет мало.

Как работают крауд маркетинговые специалисты

Алгоритм выглядит следующим образом:

1. Специалисты ищут статью/формум по тематике вашего бренда, где может находиться потенциальная целевая аудитория;

2. Они пишут текст, контент которого ненавязчиво и естественно привлекает аудиторию;

3. Текст публикуется со ссылкой;

4. Далее текст и ссылку проверюсь боты, после завершения индексации, пост находится в выдаче.

