Основная информация о фильтр-кувшинах

17:32 13.02.2022

Как известно, вода в водопроводе зачастую бывает непригодной для питья человека, ведь протекает она по ржавым трубам, впитывая в себя механическую примесь, микроорганизмы и различные неблагоприятные для человека бактерии.

Для того, чтобы максимально обезопасить себя от воздействия нежелательных бактерий, многие люди предпочитают покупать фильтр-кувшин для воды. В этой статье мы поговорим про это устройство поподробнее.

Фильтр-кувшин – это

Он представляет собой ручной графин для воды, в составе которого есть три важных элемента:

1. Воронка для набора воды с защитной крышкой;

2. Фильтрующий элемент, он же картридж;

3. Емкость, в которую протекает очищенная вода.

Что такое картридж?

Пожалуй, больше всего вопросов у пользователей связано с картриджем. На данный момент, существует две основные категории картриджей:

1. Универсальный картридж – очищает воду от самых явных примесей, содержащихся в жидкости;

2. Специальный картридж, с усиленными свойствами фильтрации – справляются с повышенным количеством химических элементов и нежелательных микроорганизмов.

Любой картридж имеет свой эксплуатационный срок. Рассчитать его можно используя учет количества потребляемой фильтрованной жидкости на семью. Обычно картриджи служат не более полутора месяцев.

Картриджи для фильтр-кувшина состоят из:

1. Механического слоя предварительной очистки;

2. Шунгита (аспида), природного материала, очищающего воду от воздействия тяжелых металлов, различных соединений, как органических, так и химических. Он способен обеззараживать воду от патогенных микроорганизмов. При этом, шунгит насыщает воду полезными минералами;

3. Ионообменной смолы, смягчающей воду. Абсорбция, происходящая из-за такой смолы, выводит соли кальция и магния;

4. Цеолита, поглощающего такие элементы, как металл, нитрат, пестицид, радионуклид;

5. В состав картриджа входит кремень и он является минерализатором воды;

6. Активированного угля в сочетании с ионами серебра – придает воде насыщенный вкус.

За счет конструкции картриджа, а точнее его многослойности, питье фильтрованной воды не только безопасно для человека, но и полезно, ведь помимо устранения нежелательной патогенной экосистемы в воде, жидкость насыщается нужными минералами.

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