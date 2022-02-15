Фильтр обратного осмоса: коротко и по делу

12:44 15.02.2022

Ни для кого не секрет, что пить воду из-под крана – идея весьма сомнительная.

И действительно, вода является переносчиком отходов индустриального общества. Для того, чтобы пить воду качественную всегда, достаточно установить фильтр обратного осмоса. В этой статье мы поговорим об этой подробнее.

Качество воды на данный момент оставляет желать лучшего, а ее очистку нужно осуществлять на уровне молекул. По этой причине стали с недавнего времени фильтры обратного осмоса пользуются такой популярностью, ведь принцип их работы гарантирует высокое качество очищенной от примесей воды.

Что такое фильтр обратного осмоса?

Фильтр обратного осмоса – это устройство-фильтр, которое работает за счет технологии обратного осмоса (естественная природная система работы мембраны живой клетки). В фильтре такого типа важнейшую роль играют мембраны устройства. Именно за счет ее отверстий происходит очищение воды на молекулярном уровне. Происходит это следующим образом: жидкость проходит сквозь мембрану и накапливается в двух сторон – очищенная часть в одной, грязная в другой. Вещества, которые растворены в воде, в том числе различные патогенные бактерии и вирусы, не попадают в сторону с чистой жидкостью. По результатам исследования, фильтр обратного осмоса обеспечивает следующую степень очистки – восемьдесят пять-девяноста восемь процентов неорганических веществ и стоп процентов органических.

Интересный факт: благодаря мембране, пропускающей растворенные в воде кислород и другие газы, вода приближается по своим свойствам к ледниковой талой воде.

Основные достоинства фильтра обратного осмоса

1. В первую очередь, такой фильтр обеспечивает стопроцентную бактериальную безопасность;

2. Происходит максимальное очищение воды;

3. Появляется возможность пить воду в «сыром» виде.

К сожалению, фильтры обратного осмоса имеют один неприятный минус – это высокая цена.

