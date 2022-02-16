Тонкости бурения водяной скважины

Пожалуй, одной из самых острых проблем, связанных с развитием частного сектора, является вопрос подключения тех или иных коммуникаций.

 Водоснабжение – это то, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Существует несколько вариантов решения проблемы, основные – подвод централизованного водопровода или бурения скважины. В этом стать мы поговорим про второй вариант. 

Бурить скважину можно и самостоятельно, можно и с помощью специалистов. По исследованиям за 2021 год лучшие цены на бурение скважин в Уфе и районах, а также самые короткое время ожидания выполнения предоставила компания Кивлев-Бурение.

Зачем вообще бурить скважину на воду?

Одной из самых главных причин, почему стоит пробурить скважину на частном участке является то, что вода, даже в период снижения температуры до минус тридцати-сорока градусов по Цельсию, не замерзает в них. При этом, при бурении скважины решается проблема на территории частного сектора, ведь к ней можно подключить сразу несколько домов. К основных характеристикам бурения артезианской скважины можно отнести:
1. Возможность обеспечения водой нескольких участков, но нужно понимать, что есть ограничения;
2. Глубина скважины измеряется от пятнадцати до двухсот восьмидесяти метров;
3. Большой эксплуатационный срок – до шестидесяти лет;
4. Бурить скважины необходимо для того, чтобы обеспечить водоснабжением поселки, деревни, частные дома;
5. Бурение скважины требует наличия лицензии.

Как устроена скважина на воду?

Для того, чтобы соорудить водяную скважину, вам будут нужны:
1. Десять-пятнадцать дюймовых оцинкованные трубы с резьбой на торцах;
2. Муфта с резьбой на внутренней части;
3. Ручной насос из цинка;
4. Один электронасос, который позволит сократить физическую нагрузку в случае объемного забора воды;
5. Несколько веревок, длина которых от десяти до пятнадцати метров;
6. Специализированный железный конус, наружный диаметр которого на десять миллиметров больше наружного диаметра самой трубы;
7. Фланец (пластинка или диск).
Что входит в работу специалистов по бурению скважины?

В чем заключается работа специалистов, которые бурят скважину?

1. Перед непосредственным процессом бурения, за неделю до даты обозначенных работ приезжает мастер, чтобы согласовать работу и определить место бурения;
2. Помимо согласования работ, специалист производит проверку электроснабжения, устанавливает территорию, где будет стоять спецтехника;
3. После бурения скважину, следует ее обустройство. Необходимо, чтобы вода переместилась из-под земли на поверхность. Это осуществляется с помощью насоса.
 

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