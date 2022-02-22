Сварная сетка из нержавейки: от изготовления до применения

Сварные сетки – популярная разновидность металлопрокатной продукции наряду с ткаными и плетеными сетками. О том, в чем отличия и преимущества сварной сетки, рассказали представители специализированной компании – «Торгового Дома Сеток».

Знаменитые небоскребы Нью-Йорка своим появлением во многом обязаны металлической сварной сетке. Больше века назад каркасы многоэтажных зданий в США стали армировать полотном из сварной проволоки, что обеспечило высоткам прочность и устойчивость на десятилетия. Сегодня сетки сварные из нержавеющей проволоки используются в строительстве и десятках других сфер деятельности.

Сварка – главное отличие в технологии

Визуально сварная сетка напоминает стандартное тканое металлополотно с крупными ячейками. Однако изготавливаются сварные сетки иначе. Стальные проволоки пересекаются перпендикулярно, но не переплетаются, как в металлополотне тканого типа, а свариваются в точках пересечения. Производство этих метизов автоматизировано, применяется метод контактной сварки.

Готовое полотно выглядит эстетично, однако сварка нужна не для красоты, а для фиксации стыков, чтобы придать сетке больше прочности и жесткости.

Параметры сварных стальных сеток

Сварные сетки изготавливаются из разной оцинкованной проволоки с полимерным покрытием. Однако самая распространенная основа – проволока из высоколегированной стали марок 12Х18Н10Т и 12Х18Н9.

Примечательно, что производство этого вида сеток осуществляется не по ГОСТу: для сварной продукции госстандарт не разработан. Изделия изготавливаются согласно техническим условиям. Специалистами ТДМС специально разработаны ТУ 1276-001-38279335-2012. Купить нержавеющую сетку можно в интернет-магазине компании.

Сетки сварные различаются по параметрам:

  1. Сечение проволоки: 0,5–8 мм.
  2. Тип отверстий: прямоугольные или квадратные ячейки.
  3. Размер стороны ячеек: от 5 мм. Особенность сварных изделий – крупные отверстия. Благодаря повышенной жесткости сварной основы возможен выпуск сеток с ячейками до 200 мм.

От размера ячеек и толщины проволоки зависит и способ выпуска сеток. Сварное металлополотно из проволоки диаметром до 2 мм и ячейками со стороной до 25 мм без деформации упаковывается в рулоны. В таком виде продукцию можно хранить и перевозить. Продажа сварной сетки из проволоки толще 2,5 мм возможна только в картах (жестких металлических листах). Стандартный размер листа – 1000 х 2000 мм.

Знакома каждому: популярные сферы применения

Сетка сварная, как и другие разновидности металлических сеток, – универсальный в применении материал. Благодаря жесткой и прочной структуре оптимально подходит в качестве армирующей основы при сооружении дорог, укреплении фасадов, полов и перекрытий. Стальное полотно не подвержено атмосферной коррозии, не боится перепадов температур, используется при контакте с бетоном, цементным раствором, деревом и другими стройматериалами.

Другие варианты использования сварных сеток:

  • изгороди на приусадебных участках;
  • заборы для автостоянок, спортплощадок и т. п.;
  • клетки для диких и домашних животных;
  • детали горнодобывающего оборудования, аппаратов, которые задействованы в химической, фармацевтической промышленности;
  • приспособления для промывки глинистых растворов, отсеивания сыпучих веществ;
  • решетки для копчения в пищевой промышленности;
  • кормушки для рыбы в рыбхозах;
  • габионы – декоративные фигурные клетки, которые заполняются камнями.

При выборе металлопрокатной продукции эксперты рекомендуют обращать внимание на сертифицированные изделия от проверенных производителей. В ТДМС можно купить сварную сетку высокого качества, которая не утратит рабочих качеств и спустя годы эксплуатации.

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