Светодиодные LED лампочки: принцип работы и преимущества

21:19 28.02.2022

Одним из достижений науки является создание светодиодных ламп.

Действительно, их можно назвать передовой инновацией, позволяющей экономить электроэнергию потребителей. К тому же, они довольно экономичные в цене, чем любой друг тип освещения. На данный момент существует огромное количество производителей лампочек LED, однако мало кто знает принцип их действия. В этой статье мы подробнее поговорим про светодиодные лампы.

Принцип работы светодиодных ламп

Принцип работу LED-ламп базируется на внедрении в устройства светодиодов, устанавливающиеся в корпус конструкции. На самом деле, такой тип лампы отличается сложной конструкцией, ведь состоит LED-лампа из:

1. Радиатора;

2. Блока питания;

3. Платы управления.

Применяются светодиодные лампы в разных целях, ведь именно такие устройства максимально покрывают потребности человека не только в практической стороне вопроса, но и в эстетическом, ведь LED-лампы несут к тому же и декоративную функцию. В случае замены лампы накаливания или источника света, пользователю не надо менять патроны или "изобретать велосипед" в поиске новых коннектов к электрической сети, ведь все LED-лампы обладают различными вариациями в цоколе. Светодиодную лампу можно смело назвать универсиальным прибором, и именно этот факт дал толчок для ее распространения и применения.

Основные преимущества LED-ламп

Пожалуй, главное преимущество светодиодных светильников перед люминисцентными моделями заключается в их экологичности. Приведем еще несколько важных плюсов:

1. LED-лампы не замыливают человеческий глаз своим заметным мерцанием;

2. Светодиодная лампы спектрально излучает цвета максимально натурально;

3. Низкое потребление энергии;

4. Длительный срок эксплуатации (от тридцати до ста тысяч часов);

5. Безопасность, ведь работа осуществляется на низком напряжении.

