Светодиодные люстры: виды

Незаменимым устройством в доме является люстра. 

Но выбрать хорошую люстру- это еще та задача, к которой необходимо подойти ответственно, ведь от ее функционала и внешнего вида зависит комфортное времяпрепровождение человека в помещении. В этой статье мы поговорим про то, как правильно выбрать светодиодную люстру для дома.

Что такое светодиодная люстра?

Под светодиодными люстрами понимаются устройства, в основе которых лежат LED-лампочки. Такие LED-элементы преобразовывают электрический ток в свет. Светодиодная лампа состоит из блока питания, обеспечивающего поступление постоянного тока (напряжение шесть или двенадцать вольт) или переменного тока (напряжение двести двадцать вольт). LED-лампочки различаются по размерам, формам и по цокольныму типу.

Основные виды LED-люстр

Существует несколько видов светодиодных люстр:
1. Потолочная, подходящая для пространств с низкими потолками. Это преимущественно круглые или квадратной форму без декорирования;
2. Подвесная, устанавливающаяся на специальные крепления. Украшаются различными элементами - абажуры, подвесы и так далее. Можно использовать для помещений с высокими потолками.

Важный момент: если вы заметили, что в комплект к люстре входят дешевые лампы с отметкой "Made in China", лучше еще подумать над выбором осветительного устройства. Это связано с тем, что из мерцание негативно сказывается на человеческое зрение.

Отличие светодиодной лампы от обычных ламп

Визуально LED-лампы и другие осветительные устройства друг от друга не отличаются. Заметить различия можно только в темноте при включении устройств: светодиодная лампа создает приятную атмосферу и позволяет ее владельцу получить эстетическое удовольствие от приобретения устройства. Связано с тем, что светодиоды меняют цветовую гамму: при изменении светового потока, меняется и убранство комнаты.

Дизайн светодиодных люстр

Ниже будут перечислены самые трендовые модели LED-люстр:
1. "Тарелка" (плоская конструкция);
2. Лента;
3. Прямоугольные формы;
4. Люстра-гороскоп;
5. Люстра со встроенными светодиодами разных цветов;
6. Люстры со встроенными плафонами из металла.

На самом деле, светодиодные люстры можно вписать в любой интерьер, но неизменным остается одно - важно, чтобы LED-элемент соответствовал дизайнерскому решению. Мы можем заметить, что светодиодные люстры устанавливают в таких интерьерных стилях, как:
1. Классика;
2. Этно;
3. Современный ( хайтек, авангард, минимализм);
4. Колониальный.

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