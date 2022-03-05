Светодиодные люстры: виды

19:51 5.03.2022

Незаменимым устройством в доме является люстра.

Но выбрать хорошую люстру- это еще та задача, к которой необходимо подойти ответственно, ведь от ее функционала и внешнего вида зависит комфортное времяпрепровождение человека в помещении. В этой статье мы поговорим про то, как правильно выбрать светодиодную люстру для дома.

Что такое светодиодная люстра?

Под светодиодными люстрами понимаются устройства, в основе которых лежат LED-лампочки. Такие LED-элементы преобразовывают электрический ток в свет. Светодиодная лампа состоит из блока питания, обеспечивающего поступление постоянного тока (напряжение шесть или двенадцать вольт) или переменного тока (напряжение двести двадцать вольт). LED-лампочки различаются по размерам, формам и по цокольныму типу.

Основные виды LED-люстр

Существует несколько видов светодиодных люстр:

1. Потолочная, подходящая для пространств с низкими потолками. Это преимущественно круглые или квадратной форму без декорирования;

2. Подвесная, устанавливающаяся на специальные крепления. Украшаются различными элементами - абажуры, подвесы и так далее. Можно использовать для помещений с высокими потолками.

Важный момент: если вы заметили, что в комплект к люстре входят дешевые лампы с отметкой "Made in China", лучше еще подумать над выбором осветительного устройства. Это связано с тем, что из мерцание негативно сказывается на человеческое зрение.

Отличие светодиодной лампы от обычных ламп

Визуально LED-лампы и другие осветительные устройства друг от друга не отличаются. Заметить различия можно только в темноте при включении устройств: светодиодная лампа создает приятную атмосферу и позволяет ее владельцу получить эстетическое удовольствие от приобретения устройства. Связано с тем, что светодиоды меняют цветовую гамму: при изменении светового потока, меняется и убранство комнаты.

Дизайн светодиодных люстр

Ниже будут перечислены самые трендовые модели LED-люстр:

1. "Тарелка" (плоская конструкция);

2. Лента;

3. Прямоугольные формы;

4. Люстра-гороскоп;

5. Люстра со встроенными светодиодами разных цветов;

6. Люстры со встроенными плафонами из металла.

На самом деле, светодиодные люстры можно вписать в любой интерьер, но неизменным остается одно - важно, чтобы LED-элемент соответствовал дизайнерскому решению. Мы можем заметить, что светодиодные люстры устанавливают в таких интерьерных стилях, как:

1. Классика;

2. Этно;

3. Современный ( хайтек, авангард, минимализм);

4. Колониальный.