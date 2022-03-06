Что такое VPS?
Одним из таких вариантов является приобретение VPS-хостинга. В этой статье мы поговорим что такое VPS хостинг и какие у него преимущества.
Что такое VPS-хостинг?
Аббревиатура VPS (virtual private server) с английского языка переводится как "виртуальный выделенный сервер". Под VPS-хостингом подразумевается услуга, предоставляющая в аренду виртуальный выделенный сервер. Ели говорить про управление ОС, то он соответветствует физическому выделенному серверу.
К особенностям VPS можно отнести следующее:
1. Возможность создания собственных версий библиотек системы, а также возможность менять уже встроенные библиотеки - удалять, добавлять и так далее внутри виртуального сервера.
2. Возможность встраивать собственные программу;
3. Можно менять по своему усмотрению прикладные ПО.
Некоторые системы аппаратной виртуализации предоставляют доступ к редактированию настроек ядра ОС и сопутствующих драйверов.
Какими преимуществами обладает VPS?
На примере компании BlueVps мы рассмотрим основные плюсы данного пакета опций:
1. VPS обладает большим объемом ресурсов, в которых можно менять конфигурации. Это можно сделать за счет системы KVM;
2. VPS достаточно легко управлять;
3. Он подключается к вашему персональному хосту по зашифрованному каналу VPN. Он защищает соединения от взлома;
4. Наличие CCD-кеширования, увеличивающего скорость обработки используемой информации. Кстати, оно предоставляется бесплатно;
5. ПО и другие панели прекрасно совместимы с Linux. Это гарантирует качественную работу всех процессов, отличающихся высокой нагрузкой. При этом, некоторые компоненты (ASP.NET, MSSQL, Visual Basic и др. ) необходимо использовать при наличии Windows.
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