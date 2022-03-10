12:42 10.03.2022

Существует огромное количество хобби: кто-то предпочитает рисовать, кому-то по душе танцы, но а некоторых привлекает изготовлени напитков.

В России запрещено продавать самодельный алкоголь, но употреблять самому можно всем совершеннолетним лицам. В этой статье мы поговорим про самогонные аппараты и почему их использование экономит ваши деньги.

Начнем с того, что же такое самогонный аппарат

Под самогонным аппаратом подразумевается специальное устройство, предназначенное для преобразования спиртосодержащих элементов в крепкие спиртные напитки (в самогон). К спиртосодержащему сырью относятся:

1. Брага;

2. Вино;

3. Спирт-сырец и так далее.

Традиционный самогонный аппарат - достаточная простая конструкция, в состав которой входят такие элементы, как испаритель и конденсатор. Испаритель необходим для того, чтобы испарять спирт и элементы сырья, а функция конденсатора заключается в том, чтобы преобразовывать (конденсировать) парообразный спирт в жидкость в виде небольших капель.

Почему повышается спрос на самогонные аппараты в кризисное время?

На самом деле, ответ лежит на поверхности. Виной всему инфляция и стагнация. Имеется в виду, что цены на товары повышаются, а заработная плата граждан нет. Согласитель, когда бутылка хорошего виски стоит как одна пятая зарплаты, думать о покупке алкоголя просто бессмысленно. Однако, handmade продукция всегда была в моде.

Во-первых, самостоятельное приготовление алкоголя выйдет дешевле:

1. Низкая себестоимость спиртосодержащего сырья;

2. Низкая стоимость самогонного аппарата. Многие могли бы поспорить со мной, ведь если посмотреть на ценник такого устройства, суммы могут быть весьма шокирующими. Тут есть несколько моментов: самогонный аппарат можно собрать самостоятельно (экономия в два раза), самогонные аппараты могут быть простыми и сложными, все зависит от количества производимого самогона. Поэтому можно найти конструкцию за демократичную цену, которая не будет уступать по качествам дорогим аппаратам.

Во-вторых, самого гораздо безопаснее и вкуснее многих алкогольных напитков, покупаемых в магазинах. Это связано с тем, что вы сами выбираете сырье, из которого будете готовить, а также вы сами контролируете процесс изготовления.

В третьих, спрос на самогонный аппарат в кризисное время еще по одной причине - некоторые товары становятся в дефиците, особенно если их импортируют из других стран. Качественного алкоголя становится меньше, а изготовление самогона в домашних условиях - прекрасный вариант импортозамещения.