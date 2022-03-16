Что делают боты в Telegram? Разбираемся в вопросе

23:03 16.03.2022

Телеграм – это прекрасный мессенджер, имеющий ряд своих положительных сторон. Помимо выполнения основной функции - общения, в нем можно также зарабатывать деньги.

Вот уже как семь лет Telegram предоставляет возможность пользоваться телеграм-ботами. В этой статье мы поговорим, что такое боты Telegram и зачем они нужны. Более подробную информацию вы можете получить на сайте https://linkbaza.com/reference

Что такое бот?

Первоначально, под словом «бот» (сокращенно от "робот") подразумеваются программы, которые выполняют действия автоматически, то есть по команде или в определенное время. Они механизируют и оптимизируют рутинную работу человека, имитируют действия реальных пользователей. Боты используются на разных сервисах и приложениях:

1. Компьютерные игры;

2. Интернет-аукционы;

3. Рекламные сервисы;

4. Электронная биржевая торговля;

5. Мессенджеры.

Что делают боты в Telegram?

На платформе Telegram боты используются в чатах. Грубо говоря, бот встраивается в пользовательский аккаунт, только вместо реального человека, им управляет программа.

Боты в Телеграме помогают выполнять следующие функции:

1. Переводят и комментируют текст;

2. Обучают и тестируют;

3. Ищут и находят информацию;

4. Спрашивают или отвечают;

5. Играют и развлекают;

6. Транслируют и агрегируют;

7. Встраиваются в разные веб-ресурсы;

8. Взаимодействуют с датчиками и вещами, которые подключены в сети Интернет.

Действительно боты нужны человеку для того,чтобы вести канал или аккаунт в Телеграме. Преимуществом также является то, что пользователь может совершать простые рутинные действия, не выходя из мессенджера. Боты - отличный инструмент для раскрутки бизнеса. Например, они могут рассылать сообщения-напоминания пользователям о лекции, могут отправлять каждое утро подписчикам канала новости, устраивать опросы и так далее. Собственно говоря, функционал бота зависит исключительно от Вашей фантазии.