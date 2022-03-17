Что делать если компьютер виснет?

00:29 17.03.2022

К сожалению, многие люди встречаются с явлением, когда компьютер перестает быстро реагировать на команды.

Многие люди ошибочно игнорируют проблему, хотя именно такое поведение может стать причиной преждевременной поломки устройства. В этой статье мы поговорим про основные причины торможения компьютера. Выбрать лучший сервис по ремонту электроники можно на сайте Сервис рейтинг.

Основная причина медленной работы компьютера

Пожалуй, самая популярная причина медленной работы компьютера – это недостаточное количество памяти (RAM). Аббревиатура RAM расшифровывается как Random Access Memory – она же оперативная память. Данный софт используют разные программы, и если ее становится мало, нарушается работа компьютера: замедляется работа системы когда она загружает и обрабатывает информацию/задачи.

Также, к не менее частым явлением можно отнести загруженность жесткого диска временными файлами. Как это происходит? В случаях, когда вы надолго оставляете компьютер включенным, из-за открытия программ и других процессов, на вашем компьютере создаются временные файлы, замедляющие работу ПК.

Что делать, если виснет компьютер?

Если проблема заключается в недостаточном количестве памяти, можно рассмотреть увеличение памяти, чтобы повысить его производительность;

Для того, чтобы минимизировать зависания компьютера, нужно периодически удалять временные файлы (история браузера, файлы cookies), дефрагментировать дисковое пространство, обновлять операционную систему. Эти действия увеличивают скорость работы компьютера.

В случае, если у вас на ПК нет антивируса, рекомендуем его установить. При этом, для выявления причины торможения компьютера, можно проверить его на заражения вирусами и другими вредоносными программами.

В любом случае, если вы столкнулись с некорректной работой устройства, необходимо обратиться в сервисный центр и сделать диагностику. Ведь не всегда самостоятельное вмешательство в работу ПК может привести к эффективному результату.