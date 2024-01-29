Российский рынок корпоративных мессенджеров

23:48 29.01.2024

Дефицит платформ зарубежного производства никоим образом не сказался на индустрии отечественных мессенджеров корпоративной направленности, которая переживает небывалый подъем.

Российские корпоративные мессенджеры пользуются высоким спросом у бизнеса и растут с геометрической прогрессией соответственно числу пользователей. Углубимся в эту тему более подробно.

В чем необходимость корпоративных мессенджеров

Ключевыми направлениями корпоративных мессенджеров являются рабочие процессы и связь. Задачи, которые входят в их компетенцию - это:

обеспечение коммуникативных условий между сотрудниками;

упрощение рабочего процесса и взаимодействия с командой;

администрирование учетных записей;

интеграция в IT-структуру компании;

обеспечение безопасности;

соответствие законодательным требованиям.

Современный бизнес нуждается в высокоскоростных и простых корпоративных мессенджерах, характеризующихся кроссплатформенностью.

Достоинства отечественных решений

В настоящее время существует около 20 мессенджеров российского производства, каждый из которых работает в корпоративной направленности и обладает мобильной версией, а также стандартным функционалом.

Основные преимущества наших разработок заключаются в:

нахождении серверов на территории России;

наличии бесплатных версий;

использовании безопасных протоколов и шифровальных методов;

отсутствии внесения в список запрещенных мессенджеров;

многофункциональности.

Топ-платформ

Далее рассмотрим наиболее популярные корпоративные мессенджеры.

VK Teams. Мессенджер на основе платформы VK, являющийся частью модуля электронной почты и облачного хранилища. Для крупных компаний предполагает установку на сервера, а в условиях стартапа или среднего бизнеса может функционировать из облака. eXpress. Позиционируется как мессенджер с усиленной защитой, соответствующий всем нормам безопасности. Функционал представлен чатами, аудио- и видеозвонками, платформой со множеством разнообразных мини-приложений. Tada.Team. Приложение, актуальное для небольших команд до 5 человек. Достоинства - быстрая и легкая регистрация, встроенный "задачник" и календарь. Samoware. Мессенджер, объединяющий практически все опции, необходимые для связи в рабочем пространстве.

Линк Чаты: обзор и преимущества

Линк Чаты представляет собой корпоративный мессенджер с усиленной защитой, предлагающий максимально понятный интерфейс в интернет-браузере и на платформах мобильных устройств. Обладает рядом преимуществ:

легкая регистрация;

доступ с любых платформ;

администрирование;

продуманные до мелочей коммуникационные каналы;

книга с контактами.

В ближайшем будущем планируется существенное расширение функционала приложения. В него будут добавлены такие опции как возможность отправки голосовых сообщений, IP-телефония, задачи, календарь, работа с интеграционными решениями.

Несмотря на санкции и уход подавляющей доли известных корпоративных мессенджеров, отечественный рынок не испытывает трудности в данной области. Он смог быстро адаптироваться к реалиям и предложить клиентам достойные решения, помогающие вести и развивать бизнес.

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