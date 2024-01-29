Российский рынок корпоративных мессенджеров

Дефицит платформ зарубежного производства никоим образом не сказался на индустрии отечественных мессенджеров корпоративной направленности, которая переживает небывалый подъем.

Российские корпоративные мессенджеры пользуются высоким спросом у бизнеса и растут с геометрической прогрессией соответственно числу пользователей. Углубимся в эту тему более подробно.

В чем необходимость корпоративных мессенджеров

Ключевыми направлениями корпоративных мессенджеров являются рабочие процессы и связь. Задачи, которые входят в их компетенцию - это:

  • обеспечение коммуникативных условий между сотрудниками;
  • упрощение рабочего процесса и взаимодействия с командой;
  • администрирование учетных записей;
  • интеграция в IT-структуру компании;
  • обеспечение безопасности;
  • соответствие законодательным требованиям.

Современный бизнес нуждается в высокоскоростных и простых корпоративных мессенджерах, характеризующихся кроссплатформенностью.

Достоинства отечественных решений

В настоящее время существует около 20 мессенджеров российского производства, каждый из которых работает в корпоративной направленности и обладает мобильной версией, а также стандартным функционалом.

Основные преимущества наших разработок заключаются в:

  • нахождении серверов на территории России;
  • наличии бесплатных версий;
  • использовании безопасных протоколов и шифровальных методов;
  • отсутствии внесения в список запрещенных мессенджеров;
  • многофункциональности.

Топ-платформ

Далее рассмотрим наиболее популярные корпоративные мессенджеры.

  1. VK Teams. Мессенджер на основе платформы VK, являющийся частью модуля электронной почты и облачного хранилища. Для крупных компаний предполагает установку на сервера, а в условиях стартапа или среднего бизнеса может функционировать из облака.
  2. eXpress. Позиционируется как мессенджер с усиленной защитой, соответствующий всем нормам безопасности. Функционал представлен чатами, аудио- и видеозвонками, платформой со множеством разнообразных мини-приложений.
  3. Tada.Team. Приложение, актуальное для небольших команд до 5 человек. Достоинства - быстрая и легкая регистрация, встроенный "задачник" и календарь.
  4. Samoware. Мессенджер, объединяющий практически все опции, необходимые для связи в рабочем пространстве.

Линк Чаты: обзор и преимущества

Линк Чаты представляет собой корпоративный мессенджер с усиленной защитой, предлагающий максимально понятный интерфейс в интернет-браузере и на платформах мобильных устройств. Обладает рядом преимуществ:

  • легкая регистрация;
  • доступ с любых платформ;
  • администрирование;
  • продуманные до мелочей коммуникационные каналы;
  • книга с контактами.

В ближайшем будущем планируется существенное расширение функционала приложения. В него будут добавлены такие опции как возможность отправки голосовых сообщений, IP-телефония, задачи, календарь, работа с интеграционными решениями.

Несмотря на санкции и уход подавляющей доли известных корпоративных мессенджеров, отечественный рынок не испытывает трудности в данной области. Он смог быстро адаптироваться к реалиям и предложить клиентам достойные решения, помогающие вести и развивать бизнес.

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