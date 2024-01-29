Российский рынок корпоративных мессенджеров
Российские корпоративные мессенджеры пользуются высоким спросом у бизнеса и растут с геометрической прогрессией соответственно числу пользователей. Углубимся в эту тему более подробно.
В чем необходимость корпоративных мессенджеров
Ключевыми направлениями корпоративных мессенджеров являются рабочие процессы и связь. Задачи, которые входят в их компетенцию - это:
- обеспечение коммуникативных условий между сотрудниками;
- упрощение рабочего процесса и взаимодействия с командой;
- администрирование учетных записей;
- интеграция в IT-структуру компании;
- обеспечение безопасности;
- соответствие законодательным требованиям.
Современный бизнес нуждается в высокоскоростных и простых корпоративных мессенджерах, характеризующихся кроссплатформенностью.
Достоинства отечественных решений
В настоящее время существует около 20 мессенджеров российского производства, каждый из которых работает в корпоративной направленности и обладает мобильной версией, а также стандартным функционалом.
Основные преимущества наших разработок заключаются в:
- нахождении серверов на территории России;
- наличии бесплатных версий;
- использовании безопасных протоколов и шифровальных методов;
- отсутствии внесения в список запрещенных мессенджеров;
- многофункциональности.
Топ-платформ
Далее рассмотрим наиболее популярные корпоративные мессенджеры.
- VK Teams. Мессенджер на основе платформы VK, являющийся частью модуля электронной почты и облачного хранилища. Для крупных компаний предполагает установку на сервера, а в условиях стартапа или среднего бизнеса может функционировать из облака.
- eXpress. Позиционируется как мессенджер с усиленной защитой, соответствующий всем нормам безопасности. Функционал представлен чатами, аудио- и видеозвонками, платформой со множеством разнообразных мини-приложений.
- Tada.Team. Приложение, актуальное для небольших команд до 5 человек. Достоинства - быстрая и легкая регистрация, встроенный "задачник" и календарь.
- Samoware. Мессенджер, объединяющий практически все опции, необходимые для связи в рабочем пространстве.
Линк Чаты: обзор и преимущества
Линк Чаты представляет собой корпоративный мессенджер с усиленной защитой, предлагающий максимально понятный интерфейс в интернет-браузере и на платформах мобильных устройств. Обладает рядом преимуществ:
- легкая регистрация;
- доступ с любых платформ;
- администрирование;
- продуманные до мелочей коммуникационные каналы;
- книга с контактами.
В ближайшем будущем планируется существенное расширение функционала приложения. В него будут добавлены такие опции как возможность отправки голосовых сообщений, IP-телефония, задачи, календарь, работа с интеграционными решениями.
Несмотря на санкции и уход подавляющей доли известных корпоративных мессенджеров, отечественный рынок не испытывает трудности в данной области. Он смог быстро адаптироваться к реалиям и предложить клиентам достойные решения, помогающие вести и развивать бизнес.
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