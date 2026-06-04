Операторы попросили власти не блокировать «законные» VPN

15:01 4.06.2026

Как рассказал РБК гендиректор «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), озвученная им ранее тема введения белых списков VPN «получила свое продолжение». «Было много обсуждений с регуляторами, техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку», — сообщил Анохин. С кем конкретно компания обсуждала идею, он не уточнил. Лишь сказал, что это «несколько ведомств».

В конце апреля Анохин говорил, что оператор рассматривает возможность введения белого списка VPN. Как пояснил РБК глава «ВымпелКома», речь идет не о каком-то федеральном перечне разрешенных VPN-сервисов, которые не будет блокировать регулятор, а о том, чтобы власти разрешили оператору открыть доступ к отдельным ресурсам, на которые сейчас пользователи могут попасть только с включенным VPN. «Есть сервисы, которые не попали под ограничения со стороны Роскомнадзора за неисполнение российского законодательства, но приняли решение не работать в России. Например, ряд развлекательных сервисов, тот же Netflix, нейронные сети. Они востребованы российскими пользователями, но, чтобы ими пользоваться, нужен VPN. У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны потребителям, в ближайшее время запустим такую возможность на некоторых тарифах», — рассказал Анохин. По его словам, на отдельных тарифах пользователям уже доступна возможность пользоваться без ограничений нейросетями, например на «Плане б».

Представитель «Т2 Мобайл» (бренд Т2) заявил, что «это межотраслевая инициатива, которую прорабатывают все операторы». «Мы заинтересованы в улучшении клиентского опыта и минимизации последствий ограничений для абонентов при соблюдении всех требований законодательства», — сказал он.