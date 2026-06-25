Песков потребовал объяснений от Apple из-за удаления приложений VK

Удаление приложений VK из российского сегмента App Store ставит вопрос о надежности Apple как поставщика коммерческих услуг. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Appe Store удаляет приложения российского производства. Совсем недавно это произошло с Max, были и другие случаи», — цитирует Пескова РБК.

По его словам, прежде чем делать какие-либо выводы, российские профильные ведомства намерены связаться с компанией и запросить разъяснения.

«Конечно же, потребуются разъяснения со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше соответственно строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», — добавил представитель Кремля.

Песков также заявил, что действия Apple затрагивают интересы не только российских пользователей, но и русскоязычной аудитории за рубежом, которая активно пользуется VK и сервисами компании. По его словам, речь идет о десятках миллионов человек, чьи интересы затронуты решением американской корпорации.

Отвечая на вопрос о возможных альтернативах, пресс-секретарь президента отметил, что пользователи могут перейти на устройства под управлением Android, а также воспользоваться российскими аналогами сервисов.

Утром 25 июня из российского App Store пропали приложения холдинга VK: «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и другие.

«VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple. Тем не менее, Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK», — сообщили РБК в пресс-службе холдинга.

В пресс-службе VK также уточнили, что все приложения холдинга, которые были ранее установлены на смартфонах и устройствах Apple, продолжат работать. Однако пользователи не будут получать push-уведомления, предупредили в VK.

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