В Минцифры не планируют вводить плату за иностранный интернет-трафик

17:51 7.07.2026

Введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов связи не рассматривается, заявил статс-секретарь - замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев, комментируя речь депутата о введении дополнительной платы за иностранный интернет-трафик, пишет РИА Новости.

В марте Forbes со ссылкой на источники писал о планах властей РФ ввести плату за использование VPN-сервисов. По данным издания, речь идет о случаях использования более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

В апреле зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с Газетой.Ru назвал возможное введение платы за иностранный трафик "перебором". Он напомнил, что россияне пользуются большим количеством ресурсов из "братских стран".