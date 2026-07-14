Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту корабль с новым экипажем МКС

Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту корабль "Союз МС-29", на котором двое россиян и один американец летят на Международную космическую станцию, сообщает РИА Новости.

Ракета оторвалась от стартового стола площадки №31 на космодроме в 17.48 мск. Как объявил диктор на наблюдательном пункте, корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту. Теперь ему предстоит самостоятельный полет к МКС, стыковка запланирована в 20.56 мск.

В экипаже корабля космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, астронавт НАСА Анил Менон. Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе – 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
 

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