Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные $50 млн

09:10 15.07.2026

На аукционе Sotheby's установлен новый мировой рекорд: скелет тираннозавра рекса по прозвищу «Гус» ушел с молотка за 50,1 млн долларов. Это самая высокая сумма, когда-либо заплаченная за окаменелость динозавра.

Новый рекорд превзошел предыдущие достижения рынка. В 2024 году скелет стегозавра «Апекс» был продан почти за 45 млн долларов, а в 2020 году знаменитый тираннозавр «Стэн» — за 32 млн долларов.

Возраст «Гуса» оценивается примерно в 67 миллионов лет. Палеонтологи считают его одним из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся известных экземпляров Tyrannosaurus rex. До наших дней сохранилось около 61% скелета, включая почти полностью уцелевший череп, обе стопы и несколько крайне редких костей. Высота экспоната составляет около 3,8 метра, длина — 11,5 метра.

Останки были обнаружены в 2021 году на частном ранчо в американском штате Южная Дакота. Свое имя динозавр получил в честь владельца участка Гэри Ликинга, на земле которого сделали находку.

Торги продолжались около десяти минут. Победителем стал анонимный покупатель, участвовавший по телефону и обошедший шестерых конкурентов. Перед аукционом эксперты оценивали стоимость лота в 20–30 млн долларов, однако итоговая цена значительно превысила ожидания.

После завершения торгов Общество позвоночной палеонтологии призвало нового владельца передать «Гуса» в музей. По мнению ученых, столь редкий экземпляр представляет исключительную научную ценность и должен оставаться доступным для исследований и широкой публики. Ранее другие знаменитые окаменелости, включая тираннозавров «Сью» и «Стэн», а также стегозавра «Апекс», были переданы в музейные коллекции США и Объединенных Арабских Эмиратов.