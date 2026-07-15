Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные $50 млн

На аукционе Sotheby's установлен новый мировой рекорд: скелет тираннозавра рекса по прозвищу «Гус» ушел с молотка за 50,1 млн долларов. Это самая высокая сумма, когда-либо заплаченная за окаменелость динозавра.

Новый рекорд превзошел предыдущие достижения рынка. В 2024 году скелет стегозавра «Апекс» был продан почти за 45 млн долларов, а в 2020 году знаменитый тираннозавр «Стэн» — за 32 млн долларов.

Возраст «Гуса» оценивается примерно в 67 миллионов лет. Палеонтологи считают его одним из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся известных экземпляров Tyrannosaurus rex. До наших дней сохранилось около 61% скелета, включая почти полностью уцелевший череп, обе стопы и несколько крайне редких костей. Высота экспоната составляет около 3,8 метра, длина — 11,5 метра.

Останки были обнаружены в 2021 году на частном ранчо в американском штате Южная Дакота. Свое имя динозавр получил в честь владельца участка Гэри Ликинга, на земле которого сделали находку.

Торги продолжались около десяти минут. Победителем стал анонимный покупатель, участвовавший по телефону и обошедший шестерых конкурентов. Перед аукционом эксперты оценивали стоимость лота в 20–30 млн долларов, однако итоговая цена значительно превысила ожидания.

После завершения торгов Общество позвоночной палеонтологии призвало нового владельца передать «Гуса» в музей. По мнению ученых, столь редкий экземпляр представляет исключительную научную ценность и должен оставаться доступным для исследований и широкой публики. Ранее другие знаменитые окаменелости, включая тираннозавров «Сью» и «Стэн», а также стегозавра «Апекс», были переданы в музейные коллекции США и Объединенных Арабских Эмиратов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Чуйченко усомнился в приоритете прав человека над интересами государства
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie