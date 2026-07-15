Россия и США договорились продлить работу МКС до 2030 года

«Роскосмос» и NASA достигли договоренности о продлении совместной эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов после успешной стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» с МКС, сообщает «Интерфакс».

По его словам, стороны согласовали три ключевых направления сотрудничества. Первое — продолжение работы станции до конца десятилетия. Второе — обмен техническим опытом при создании национальных орбитальных станций. Россия и США намерены координировать отдельные аспекты разработки своих будущих космических комплексов, чтобы сохранить возможности для взаимодействия после завершения программы МКС.

Глава NASA Джаред Айзекман уточнил, что речь идет прежде всего о выработке единых технических стандартов, которые могут использоваться при эксплуатации перспективных орбитальных станций обеих стран.

Корабль «Союз МС-29» стартовал с космодрома Байконур 14 июля на ракете-носителе «Союз-2.1а» и спустя чуть более трех часов успешно пристыковался к Международной космической станции. На его борту на орбиту прибыли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Экипажу предстоит провести на МКС 261 сутки. За это время участники экспедиции выполнят 38 научных экспериментов по российской программе и совершат два выхода в открытый космос.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2026, 11:32
    Гость: Юри_й

    Смешно читать про договорились, скорее всего наших просто уведомили о том, что продлят миссию, а наши себе это сразу в дипломатическую победу записали

  2. 15.07.2026, 11:30
    Гость: Юри_й

    Уверен только в том, что сша не развалятся, тут 100%, ссср ждал ждал и не дождался и ты не дождешся

  3. 15.07.2026, 10:34
    Гость: Анна

    Насколько знаю Мадьяр отказался от поставок оружия. Трамп судя по всему чехам запретил поставлять артиллерию Украине. Чехи не поставляют.Именно чешская артиллерия покрывала половину потребностей в артиллерии Украины.В каком смысле я с вами согласна. А как же Байден,Харрисс? Ведь Трамп-республиканканец, а мы хотим сотрудничать с демократами,а не республиканцами,но сотрудничают с Трампом ,которого якобы терпеть не могут.

  5. 15.07.2026, 09:52
    Гость: Смешно

    А как же вашингтонский обком и поставки оружия Украине ? Америкосы враги или нет ? Позорище какое ...

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