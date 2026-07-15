Россия и США договорились продлить работу МКС до 2030 года

08:05 15.07.2026

«Роскосмос» и NASA достигли договоренности о продлении совместной эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов после успешной стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» с МКС, сообщает «Интерфакс».

По его словам, стороны согласовали три ключевых направления сотрудничества. Первое — продолжение работы станции до конца десятилетия. Второе — обмен техническим опытом при создании национальных орбитальных станций. Россия и США намерены координировать отдельные аспекты разработки своих будущих космических комплексов, чтобы сохранить возможности для взаимодействия после завершения программы МКС.

Глава NASA Джаред Айзекман уточнил, что речь идет прежде всего о выработке единых технических стандартов, которые могут использоваться при эксплуатации перспективных орбитальных станций обеих стран.

Корабль «Союз МС-29» стартовал с космодрома Байконур 14 июля на ракете-носителе «Союз-2.1а» и спустя чуть более трех часов успешно пристыковался к Международной космической станции. На его борту на орбиту прибыли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Экипажу предстоит провести на МКС 261 сутки. За это время участники экспедиции выполнят 38 научных экспериментов по российской программе и совершат два выхода в открытый космос.