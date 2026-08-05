Россия и США совместно выведут МКС с орбиты после 2030 года

09:41 5.08.2026

Россия и США планируют совместно провести операцию по завершению работы Международной космической станции и ее контролируемому выводу с орбиты. Об этом РИА Новости сообщил представитель «Роскосмоса».

По его словам, в соответствии с утвержденной программой плановое снижение орбиты МКС начнется в 2028 году. Сам процесс сведения станции с орбиты займет около двух лет.

Для выполнения этой задачи будут использоваться специально разрабатываемый американский космический корабль, а также два российских грузовых корабля «Прогресс», которые обеспечат управление ориентацией станции во время операции.

Кроме того, «Роскосмос» и NASA намерены согласовать распределение обязанностей и ответственности между сторонами на всех этапах вывода МКС из эксплуатации.

Международная космическая станция была выведена на орбиту в ноябре 1998 года, а первая долговременная экспедиция прибыла на нее в 2000-м. Изначально предполагалось, что станция завершит работу к 2020 году, однако срок эксплуатации неоднократно продлевался. Россия продлила работу своего сегмента до 2028 года, после чего участники проекта договорились продолжить эксплуатацию МКС до 2030 года, а затем провести ее контролируемое сведение с орбиты.