НАСА показало кратер от удара обломка Falcon-9 по Луне

10:15 19.08.2026

НАСА опубликовало снимки кратера на поверхности Луны, который, по данным американского космического агентства, образовался после столкновения с фрагментом ракеты Falcon-9 компании SpaceX.

Диаметр нового образования составляет около 18 метров, а глубина — не более 3 метров. Специалисты смогли определить его размеры благодаря снимкам, сделанным при разных углах освещения.



NASA Goddard/Intuitive Machines

На фотографиях вокруг кратера заметны светлые и темные полосы. По данным НАСА, темные участки представляют собой пыль и породу, выброшенные при ударе и находившиеся на поверхности Луны в течение длительного времени. Под воздействием солнечного ветра, космического излучения и микрометеоритов они постепенно изменялись. Светлые области, напротив, состоят из более свежего материала, поднятого из глубинных слоев лунного грунта.

Снимки сделали 11 и 12 августа с помощью лунного разведывательного орбитального аппарата НАСА (LRO). Поиск места падения занял у специалистов шесть дней.

Речь идет о второй ступени ракеты Falcon-9, которая стартовала в январе 2025 года. Носитель вывел на траекторию к Луне лунный аппарат Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace и аппарат Resilience японской компании ispace.

После отделения полезной нагрузки вторая ступень должна была продолжить самостоятельный полет. Однако из-за недостатка топлива она не смогла выполнить маневр для возвращения к Земле и в итоге столкнулась с поверхностью Луны.

Ранее НАСА подтвердило, что падение ступени Falcon-9 на Луну произошло непреднамеренно.