В 16 городах России запустили сети 5G

Операторы «большой четверки» начали предоставлять услуги мобильной связи пятого поколения в 16 городах России. Доступ к 5G уже получили около 10 млн абонентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей Минцифры.

На первом этапе сети нового поколения запустили «Мегафон», «Билайн», МТС и Т2. Руководители компаний приняли участие в запуске 5G на площадках в Твери, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сеть 5G развернули все четыре оператора. В Новосибирске и Казани ее запустили «Мегафон» и МТС, в Самаре — «Билайн» и «Мегафон».

«Мегафон» также запустил 5G в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери. Т2 предоставил доступ к сети в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске, МТС — в Уфе, а «Билайн» — в Ярославле.

В Минцифры отметили, что за последние шесть лет объем мобильного интернет-трафика в России вырос более чем втрое. Поэтому развитие сетей пятого поколения особенно актуально для крупных городов.

Ранее, в конце августа, Государственная комиссия по радиочастотам разрешила «Билайну», «Мегафону», МТС и Т2 использовать уже имеющиеся частоты LTE для развертывания сетей 5G

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