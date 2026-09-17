Минцифры обсуждает с Apple запуск 5G на iPhone в России

Минцифры России ведет переговоры с Apple о возможности подключения сетей 5G на iPhone у российских пользователей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

«Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone», — приводит агентство слова чиновника.

Первые сети мобильной связи пятого поколения запустили в России в начале сентября. В Минцифры тогда заявили, что в ближайшее время 5G станет доступен владельцам устройств на Android. Возможность подключения сети на iPhone зависит от решения Apple.

На данный момент Apple официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов. Для появления такой возможности компании необходимо обновить операторскую конфигурацию после успешного тестирования работы iPhone в российских сетях пятого поколения.

Сейчас 5G работает в 16 городах России, доступ к сети получили около 10 млн абонентов. До конца года планируется проработать запуск связи пятого поколения еще примерно в 50 городах.

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