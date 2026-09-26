Билл Гейтс предупредил об опасности «гибели миллиарда людей» от ИИ
ИИ обладает достаточной мощью, чтобы спровоцировать события, которые приведут к «миллиарду смертей». Такое мнение высказал в интервью для программы Meet the Press на канале NBC сооснователь Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс, пишет «Коммерсант».
По его словам, «никогда еще не было оружия столь же мощного, как сочетание людей с дурными намерениями и новейших инструментов ИИ». Билл Гейтс призвал законодателей в Вашингтоне регулировать развитие ИИ. «Никто не считает, что саморегулирования достаточно»,— заявил он, и ответил утвердительно на вопрос, нужно ли принять какой-то закон в Вашингтоне по этому поводу.
«Необходимо, чтобы правоохранительные органы и политики включились в обсуждение того, какими должны быть меры безопасности и мониторинга,— сказал он.— И это должно стать обязательным требованием. Для индустрии это повлечет за собой некоторые накладные расходы, но не приведет к кардинальному замедлению их работы».
Комментарии читателей
"По его словам, «никогда еще не было оружия столь же мощного, как сочетание людей с дурными намерениями и новейших инструментов ИИ»."
---
Билл Гейтс здесь абсолютно прав. ИИ есть потенциально намного опаснее чем чем ЯО. Из-за своих возможностей и из-за того, что использование систем ИИ намного сложнее контролировать чем ЯО. Ведь для применения систем ИИ не надо ни ракет, ни ракетоносителей, ни подлодок в отличии
от применения ЯО. Наличие же "людей дурными намерениями" имеется в избытке. Как-то тот же техмиллиардер Петер Тиль, призывающей к ликвидации демократии и установления по технофашизма. Даже манифест опубликовал по этому поводу. Петер Тиль есть основатель компании Palantir Technologies. Инвестором стала связанная с ЦРУ организация In-Q-Tel, которая вкладывает деньги в технологические компании для оснащения разведки последними разработками. Продукты Palantir используются для анализа больших данных. «Программы прочесывают разные источники данных — финансовые документы, брони авиабилетов, данные сотовой связи, посты в соцсетях — и ищут связи, которые могут пропустить аналитики, затем визуализируя их в виде красочной и понятной графики, похожей на паутину». Первыми клиентами компании стали американские военные и разведка.
Компания Palantir активно сотрудничает с ВСУ и украинскими спецслужбами.