Билл Гейтс предупредил об опасности «гибели миллиарда людей» от ИИ

ИИ обладает достаточной мощью, чтобы спровоцировать события, которые приведут к «миллиарду смертей». Такое мнение высказал в интервью для программы Meet the Press на канале NBC сооснователь Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс, пишет «Коммерсант».

По его словам, «никогда еще не было оружия столь же мощного, как сочетание людей с дурными намерениями и новейших инструментов ИИ». Билл Гейтс призвал законодателей в Вашингтоне регулировать развитие ИИ. «Никто не считает, что саморегулирования достаточно»,— заявил он, и ответил утвердительно на вопрос, нужно ли принять какой-то закон в Вашингтоне по этому поводу.

«Необходимо, чтобы правоохранительные органы и политики включились в обсуждение того, какими должны быть меры безопасности и мониторинга,— сказал он.— И это должно стать обязательным требованием. Для индустрии это повлечет за собой некоторые накладные расходы, но не приведет к кардинальному замедлению их работы».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.09.2026, 13:12
    Гость: rick

    "По его словам, «никогда еще не было оружия столь же мощного, как сочетание людей с дурными намерениями и новейших инструментов ИИ»."
    ---
    Билл Гейтс здесь абсолютно прав. ИИ есть потенциально намного опаснее чем чем ЯО. Из-за своих возможностей и из-за того, что использование систем ИИ намного сложнее контролировать чем ЯО. Ведь для применения систем ИИ не надо ни ракет, ни ракетоносителей, ни подлодок в отличии
    от применения ЯО. Наличие же "людей дурными намерениями" имеется в избытке. Как-то тот же техмиллиардер Петер Тиль, призывающей к ликвидации демократии и установления по технофашизма. Даже манифест опубликовал по этому поводу. Петер Тиль есть основатель компании Palantir Technologies. Инвестором стала связанная с ЦРУ организация In-Q-Tel, которая вкладывает деньги в технологические компании для оснащения разведки последними разработками. Продукты Palantir используются для анализа больших данных. «Программы прочесывают разные источники данных — финансовые документы, брони авиабилетов, данные сотовой связи, посты в соцсетях — и ищут связи, которые могут пропустить аналитики, затем визуализируя их в виде красочной и понятной графики, похожей на паутину». Первыми клиентами компании стали американские военные и разведка.
    Компания Palantir активно сотрудничает с ВСУ и украинскими спецслужбами.

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