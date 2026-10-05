Использование VPN может стать платным

Власти вернулись к идее ввести плату за международный трафик на мобильных сетях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. По его словам, Минцифры обсуждает с операторами связи введение платы за пользование свыше 50 Гб международного трафика в сетях 5G. Ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре, однако у операторов связи сейчас нет технического решения, как такое предложение реализовать. 

Еще один собеседник издания на рынке говорит, что вопрос введения платы за трафик «с повестки не снимался»: сейчас обсуждаются разные варианты, в том числе по объему трафика, однако конкретного решения пока нет. При этом, говорит он, реализовать идею с взиманием платы за международный трафик в сети 5G «технически невозможно», так как сейчас трафик 5G идет через LTE-сеть. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
© KM.RU, Илья Шабардин
Илья Гращенков. Пустой бак оказался хуже пустого холодильника
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie