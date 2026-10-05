Использование VPN может стать платным

11:19 5.10.2026

Власти вернулись к идее ввести плату за международный трафик на мобильных сетях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. По его словам, Минцифры обсуждает с операторами связи введение платы за пользование свыше 50 Гб международного трафика в сетях 5G. Ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре, однако у операторов связи сейчас нет технического решения, как такое предложение реализовать.

Еще один собеседник издания на рынке говорит, что вопрос введения платы за трафик «с повестки не снимался»: сейчас обсуждаются разные варианты, в том числе по объему трафика, однако конкретного решения пока нет. При этом, говорит он, реализовать идею с взиманием платы за международный трафик в сети 5G «технически невозможно», так как сейчас трафик 5G идет через LTE-сеть.