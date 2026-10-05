Нобелевскую премию по медицине присудили за оптогенетику

Нобелевскую премию по физиологии или медицине 2026 года получили американский ученый Карл Дайссерот и немецкие исследователи Петер Хегеманн и Георг Нагель. Нобелевская ассамблея при Каролинском институте в Стокгольме отметила их открытия, связанные со светочувствительными ионными каналами и развитием оптогенетики.

Оптогенетика позволяет с помощью света управлять активностью отдельных нервных клеток в живом мозге. Благодаря этому методу ученые могут изучать, как нейронные цепи связаны с памятью, эмоциями и поведением, а также исследовать механизмы различных заболеваний. Нобелевская ассамблея назвала работу лауреатов основой нового этапа развития нейронауки.

Петер Хегеманн и Георг Нагель сделали ключевое открытие, исследуя одноклеточные зеленые водоросли. Они обнаружили белок каналродопсин, способный реагировать на свет и открывать ионный канал в клеточной мембране. Это открытие стало основой для последующего развития оптогенетики.

Карл Дайссерот пошел дальше и разработал способ использования светочувствительного белка в нервных клетках. С помощью генетических методов его удалось встроить в нейроны, после чего их активностью можно было управлять светом с высокой точностью. Это дало исследователям возможность наблюдать за работой отдельных нейронов и целых нейронных цепей непосредственно в живом мозге.

Метод уже широко используется в научных лабораториях по всему миру. Его применяют для изучения работы мозга, механизмов поведения и заболеваний нервной системы. Кроме фундаментальной науки, технология постепенно получает и потенциальные медицинские применения.

В частности, оптогенетические подходы исследуют для восстановления зрения у людей с наследственными заболеваниями сетчатки. В клинических исследованиях ученые пытаются сделать клетки сетчатки чувствительными к свету с помощью введения соответствующих светочувствительных белков. Также рассматривается возможность использования подобных технологий для более точной стимуляции слухового нерва при создании новых поколений кохлеарных имплантов.

Карл Дайссерот — профессор Стэнфордского университета и исследователь Медицинского института Говарда Хьюза. Петер Хегеманн работает в Берлинском университете имени Гумбольдта, а Георг Нагель — в Вюрцбургском университете. На момент присуждения премии Дайссероту 54 года, Хегеманну — 71, Нагелю — 73.

Лауреаты разделят между собой денежную часть премии в размере 12 млн шведских крон. В пересчете по текущему курсу это около $1,2 млн.

Премия по физиологии или медицине традиционно открывает Нобелевскую неделю. В 2026 году вслед за ней объявят лауреатов в области физики, химии, литературы и мира, а 12 октября станет известен обладатель премии по экономическим наукам.

Для Хегеманна, Нагеля и Дайссерота это признание стало результатом многолетних исследований, которые связали фундаментальное открытие светочувствительного белка с практическим инструментом управления нервными клетками. Именно эта связь — от экспериментов с водорослями до изучения работы мозга — стала основой присуждения Нобелевской премии 2026 года.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
Генерал Ходжес: Погибнет миллион крымчан? Ничего страшного, это необходимые жертвы
Медведев предложил вернуть России дворец Бельведер в Варшаве
Нетаньяху увидел в риторике Эрдогана угрозу уничтожения Израиля
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie