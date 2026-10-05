Нобелевскую премию по медицине присудили за оптогенетику

14:52 5.10.2026

Нобелевскую премию по физиологии или медицине 2026 года получили американский ученый Карл Дайссерот и немецкие исследователи Петер Хегеманн и Георг Нагель. Нобелевская ассамблея при Каролинском институте в Стокгольме отметила их открытия, связанные со светочувствительными ионными каналами и развитием оптогенетики.

Оптогенетика позволяет с помощью света управлять активностью отдельных нервных клеток в живом мозге. Благодаря этому методу ученые могут изучать, как нейронные цепи связаны с памятью, эмоциями и поведением, а также исследовать механизмы различных заболеваний. Нобелевская ассамблея назвала работу лауреатов основой нового этапа развития нейронауки.

Петер Хегеманн и Георг Нагель сделали ключевое открытие, исследуя одноклеточные зеленые водоросли. Они обнаружили белок каналродопсин, способный реагировать на свет и открывать ионный канал в клеточной мембране. Это открытие стало основой для последующего развития оптогенетики.

Карл Дайссерот пошел дальше и разработал способ использования светочувствительного белка в нервных клетках. С помощью генетических методов его удалось встроить в нейроны, после чего их активностью можно было управлять светом с высокой точностью. Это дало исследователям возможность наблюдать за работой отдельных нейронов и целых нейронных цепей непосредственно в живом мозге.

Метод уже широко используется в научных лабораториях по всему миру. Его применяют для изучения работы мозга, механизмов поведения и заболеваний нервной системы. Кроме фундаментальной науки, технология постепенно получает и потенциальные медицинские применения.

В частности, оптогенетические подходы исследуют для восстановления зрения у людей с наследственными заболеваниями сетчатки. В клинических исследованиях ученые пытаются сделать клетки сетчатки чувствительными к свету с помощью введения соответствующих светочувствительных белков. Также рассматривается возможность использования подобных технологий для более точной стимуляции слухового нерва при создании новых поколений кохлеарных имплантов.

Карл Дайссерот — профессор Стэнфордского университета и исследователь Медицинского института Говарда Хьюза. Петер Хегеманн работает в Берлинском университете имени Гумбольдта, а Георг Нагель — в Вюрцбургском университете. На момент присуждения премии Дайссероту 54 года, Хегеманну — 71, Нагелю — 73.

Лауреаты разделят между собой денежную часть премии в размере 12 млн шведских крон. В пересчете по текущему курсу это около $1,2 млн.

Премия по физиологии или медицине традиционно открывает Нобелевскую неделю. В 2026 году вслед за ней объявят лауреатов в области физики, химии, литературы и мира, а 12 октября станет известен обладатель премии по экономическим наукам.

Для Хегеманна, Нагеля и Дайссерота это признание стало результатом многолетних исследований, которые связали фундаментальное открытие светочувствительного белка с практическим инструментом управления нервными клетками. Именно эта связь — от экспериментов с водорослями до изучения работы мозга — стала основой присуждения Нобелевской премии 2026 года.