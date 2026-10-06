Нобелевскую премию по физике дали за изучение нейтрино

14:07 6.10.2026

Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили американскому физику бельгийского происхождения Фрэнсису Хальцену за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Об этом объявила Королевская шведская академия наук 6 октября.

Хальцен стал единственным лауреатом премии в этом году. Награда отмечает его многолетнюю работу над созданием IceCube — крупнейшей в мире нейтринной обсерватории, расположенной в районе Южного полюса. Установка представляет собой гигантский массив детекторов, размещенных примерно в кубическом километре антарктического льда.

Идея использовать антарктический лед для обнаружения нейтрино появилась у Хальцена еще в 1988 году. Эти элементарные частицы практически не взаимодействуют с веществом и способны проходить сквозь Землю и человеческое тело. Однако в редких случаях нейтрино сталкивается с атомным ядром, вызывая вспышку света, которую могут зарегистрировать чувствительные датчики IceCube.

Такой принцип работы позволил ученым впервые получать информацию о нейтрино, приходящих из наиболее энергетически мощных процессов во Вселенной. Исследователи могут связывать зарегистрированные частицы с удаленными астрофизическими источниками и изучать явления, которые невозможно наблюдать обычными телескопами.

Нейтрино иногда называют «частицами-призраками» из-за их способности практически беспрепятственно проходить через материю. Именно эта особенность делает их ценным источником информации о далекой Вселенной. По данным научных публикаций, IceCube помогает исследовать процессы, происходящие, в частности, при взрывах звезд и других чрезвычайно мощных космических событиях.

Нобелевский комитет отметил не только научный результат, но и вклад Хальцена в организацию международной команды исследователей и инженеров, создавших IceCube. По оценке комитета, его научное видение и настойчивость открыли путь к новому направлению астрономии — нейтринной астрономии.

Фрэнсис Хальцен родился в 1944 году в бельгийском городе Тинен. В 1969 году он получил докторскую степень в Лёвенском католическом университете, а затем переехал в США. Сейчас 82-летний ученый работает профессором физики в Университете Висконсина в Мэдисоне.

В разговоре с Нобелевским комитетом после объявления премии Хальцен признался, что не ожидал награды. По его словам, получение Нобелевской премии стало для него большим сюрпризом.

Размер Нобелевской премии по физике в 2026 году составляет 12 млн шведских крон — около $1,2 млн. Поскольку Хальцен является единственным лауреатом, вся денежная часть награды достанется ему. Торжественная церемония вручения состоится 10 декабря в Стокгольме.

Объявление премии по физике стало вторым событием Нобелевской недели 2026 года. 5 октября награду по физиологии или медицине получили Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за открытия в области оптогенетики. 7 октября в Стокгольме объявят лауреатов по химии, 8 октября — по литературе, 9 октября — Нобелевскую премию мира, а 12 октября — премию по экономическим наукам.