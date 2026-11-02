«Ростелеком» займется строительством подземных дата-центров
Оператор «Ростелеком» работает над созданием заглубленных («подземных») центров обработки данных (ЦОД) с повышенным уровнем защиты от внешних угроз, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в компании.
По словам топ-менеджера «Ростелекома», такие объекты рассматриваются как наиболее защищенные, поскольку имеют три уровня защиты. Первый уровень предполагает создание резервной площадки, на которой размещаются копии данных на случай повреждения основной инфраструктуры. Второй уровень связан с переходом к распределенной архитектуре: вычислительные мощности и сервисы предлагается размещать на нескольких географически разнесенных площадках. Третий уровень предполагает заглубленное размещение ЦОДов с учетом наиболее серьезных сценариев угроз, говорит он.
В настоящий момент «Ростелеком» ведет переговоры с «Норникелем» о создании такого ЦОДа.
Комментарии читателей
знаю далеко не понаслышке, поэтому ничего хорошего от него не жду.
Как сказал Остап - Сулейман - Берта - Мария - Бендер - Бей, в фильме "12 стульев", по одноимённому роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова, "Пилите Шура, пилите"...
Радиоактивная проницаемость почвы на порядок выше чем морской воды.
В случае атомного апокалипсиса подводные укрытия смогут пережить заражение более успешно.
Полагаю,что тут не обойтись без сталинской "гулаговской" политики.Излишняя жестокость теперь не нужна,нужна только добросовестная Работа.5 миллионов пленных укропов и их пособников,1-2 миллиона прибалт. русофобов,пара миллионов доморощенных власовцев - вот резерв необходимой рабочей силы для осуществления огромного масштаба предстоящего перевода системных объектов под землю и в антиядерные укрытия.А система будет проста:выполнил Норму - получи довольствие,курево,компьютерные игры,видеозвонки родным,и даже премиальную выпивку-косяк по выходным.Не выполнил - хлеб и вода,бунтовщикам - содержание в шахтах.И круговая порука для нарушений дисциплины и Устава - курева и ТВ лишается вся бригада или подрзделение..За военные преступления и русофобию придется держать ответ Трудом !
Пришло время загонять и прятать под землю или в горы ВСЕ стратегические важное:связь,военное производство,хранение запасов,управление,
коммуникации,и т.д. и т.п. На Земле теперь нет спасения нигде и ничему.
И эти... персонажи рассуждают об ИИ... ..