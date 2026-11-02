Путин разрешил временно использовать мощности зарубежных дата-центров

18:14 2.11.2026

Президент России Владимир Путин разрешил временно использовать вычислительные мощности зарубежных дата-центров для обеспечения работы российских информационных ресурсов, пишут "Ведомости" со ссылкой на соответствующий указ.

Согласно документу, использование мощностей центров обработки данных (ЦОД), расположенных за пределами России, допускается "в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств". Такая мера должна обеспечить бесперебойную работу информационных ресурсов, принадлежащих российским гражданам и юридическим лицам, отмечается в указе.

Указ также предусматривает резервирование 10% площадей и мощностей российских дата-центров, владельцами которых не являются государственные органы, государственные и муниципальные предприятия или учреждения. Сделать это необходимо в течение 10 дней после вступления документа в силу.

Решение о временном использовании зарубежных мощностей будет принимать специальная подкомиссия при правительственной комиссии по цифровому развитию. Оно должно быть согласовано с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Зарезервированные мощности продолжат использоваться самими дата-центрами, но по решению подкомиссии должны быть предоставлены для поддержки работы российских информационных ресурсов в течение суток. Стоимость таких услуг не сможет превышать предельный размер платы, установленный подкомиссией.

Правительству поручено создать подкомиссию и утвердить порядок принятия решений об использовании резервных и зарубежных вычислительных мощностей. Кроме того, Минцифры должно провести учет свободных площадей и мощностей российских дата-центров, а также установить обязательные требования к надежности и бесперебойной работе информационных ресурсов.