На Солнце сформировалась крупная корональная дыра

12:46 5.11.2026

Одна из самых крупных корональных дыр года сформировалась на Солнце, ее поток может вызвать на Земле несколько дней магнитных бурь. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в четверг.

"Очень крупная корональная дыра с поперечным размером около миллиона километров наблюдается прямо сейчас на поступающих из космоса снимках Солнца", - цитирует сообщение "Интерфакс".

По данным лаборатории, потоки плазмы из образовавшейся дыры достигнут Земли в ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 ноября: "Планета попадет в поток быстрого солнечного ветра из наблюдающейся дыры, в котором будет находиться после этого не менее пяти суток, то есть до середины будущей недели".

Ученые сообщили, что на данный момент заметные бури прогнозируются ночью 7 ноября.

"Далее всё будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы, которые пока неизвестны. При некоторых вариантах Землю может ждать несколько дней магнитных бурь, тогда как при некоторых – лишь эпизодические возмущения", - говорится в сообщении.

Полная стабилизация магнитного поля произойдет не раньше второй половины будущей недели, в районе 13-14 ноября.