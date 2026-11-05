На Солнце сформировалась крупная корональная дыра

Одна из самых крупных корональных дыр года сформировалась на Солнце, ее поток может вызвать на Земле несколько дней магнитных бурь. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в четверг.

"Очень крупная корональная дыра с поперечным размером около миллиона километров наблюдается прямо сейчас на поступающих из космоса снимках Солнца", - цитирует сообщение "Интерфакс".

По данным лаборатории, потоки плазмы из образовавшейся дыры достигнут Земли в ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 ноября: "Планета попадет в поток быстрого солнечного ветра из наблюдающейся дыры, в котором будет находиться после этого не менее пяти суток, то есть до середины будущей недели".

Ученые сообщили, что на данный момент заметные бури прогнозируются ночью 7 ноября.

"Далее всё будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы, которые пока неизвестны. При некоторых вариантах Землю может ждать несколько дней магнитных бурь, тогда как при некоторых – лишь эпизодические возмущения", - говорится в сообщении.

Полная стабилизация магнитного поля произойдет не раньше второй половины будущей недели, в районе 13-14 ноября.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
© KM.RU, Илья Шабардин
Илья Гращенков. Пустой бак оказался хуже пустого холодильника
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
США нанесли удары по Ирану
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie