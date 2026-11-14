Операторы «большой четверки» и банки договорились о маркировке звонков

14:42 14.11.2026

Операторы связи "большой четверки" и крупнейшие банки договорились о маркировке звонков, сообщили в Минцифры.

"[Они ]заключили договоры. В ближайшее время все вызовы от этих банков будут промаркированы", — цитирует сообщение РИА Новости.

При входящем звонке на экране смартфона будет указано название банка. В Минцифры уточнили, что это поможет распознавать вызовы и снизит риск обмана со стороны злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников кредитно-финансовых организаций.

Ведомство считает достигнутые соглашения важным шагом для защиты граждан от телефонного мошенничества и повышения доверия к звонкам от банков.

В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать вызовы от компаний и индивидуальных предпринимателей — оператор связи должен отображать на экране телефона наименование организации.

