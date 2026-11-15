SpaceX впервые поймала корабль Starship после возвращения с орбиты

После 22-часового орбитального полета космический корабль Starship впервые был успешно пойман манипуляторами башни захвата (обслуживания) на стартовой площадке компании SpaceX, пишет РБК.

Трансляция испытательного полета велась в прямом эфире. Корабль, опустившись сначала брюхом вниз, а затем перевернувшись и приземлившись рядом со стартовой башней, был подхвачен манипуляторами в 16:16 по восточному стандартному времени (00:16 мск). Запуск осуществлялся с базы Starbase в Бока-Чика (штат Техас) с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy V3.

В ходе миссии Starship выпустив на орбиту 26 спутников системы Starlink.

В ходе предыдущих испытаний SpaceX успевала трижды поймать возвращающийся ускоритель, но захват самой верхней ступени еще никогда не удавался и был встречен «бурными овациями на площадках SpaceX по всей стране». Это стало новым инженерным достижением на пути к созданию полностью многоразовой ракетной системы.

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