Новые возможности от Rush Analytics для эффективного анализа и оптимизации

Rush Analytics - это компания, специализирующаяся на разработке и предоставлении инновационных решений в области аналитики и оптимизации поисковой видимости в Интернете.

Основанная командой опытных специалистов в области SEO и веб-аналитики, компания Rush Analytics стремится помочь своим клиентам достигать максимальных результатов в сфере онлайн-маркетинга. В этой статье мы подробнее поговорим о компании и расскажем про новое обновление "Проверка позиций" (подробнее об обновлении на сайте https://www.rush-analytics.ru/land/analiz-pozicij-sajta)

Главной целью компании является предоставление инструментов и сервисов, которые позволяют владельцам бизнеса, маркетологам и аналитикам эффективно анализировать и улучшать свою видимость в поисковых системах, таких как Google, Яндекс и другие. Компания стремится быть лидером в своей области, предлагая передовые технологии и инновационные подходы к аналитике SEO.

Одним из ключевых продуктов компании является сервис "Проверка позиций", который позволяет пользователям отслеживать позиции своих сайтов в поисковых системах, анализировать их динамику и эффективность ключевых слов и фраз. Этот сервис обеспечивает широкий спектр функций и возможностей для детального анализа видимости в поисковых выдачах, что помогает пользователям принимать информированные решения и улучшать свои результаты в SEO. А теперь поговорим про новое обновление. 

Обновление в сервисе "Проверка позиций"

Недавние обновления в сервисе "Проверка позиций" от Rush Analytics принесли ряд новых возможностей, которые значительно улучшают аналитику позиций и облегчают работу пользователям:

1. Вкладка "Дашборд задачи". Добавлена новая вкладка, которая предоставляет общую сводную динамику по всей задаче, включая графики видимости, спроса и трафика. Также доступны диаграммы ключей в топе, динамика изменений топа и список всех заметок от клиента и аналитиков.
2. Теги к ключевым словам. Теперь к каждому ключевому слову можно подключить от 1 до 10 тегов, что позволяет более гибко организовывать данные и строить различные выборки для анализа.
3. Улучшенные графики. Графики средней позиции и спроса теперь имеют возможность фильтрации по тегам и группам тегов, что делает анализ более детальным и эффективным. Также добавлен умный масштаб для более точного рассмотрения динамики.
4. Дополнительные возможности в таблицах. В таблицах добавлена возможность просмотра отдельных графиков позиций и спроса по каждому ключевому слову, а также информации о целевой странице, сниппете, тайтле и релевантной странице. Также введены дополнительные фильтры "от и до" для каждой колонки.
5. Сводные таблицы. Добавлены сводные таблицы по урлам и тегам, показывающие метрики конкретного урла или тега, такие как видимость, трафик, средняя позиция и динамика.
6. Сортировка и фильтрация конкурентов. Теперь можно сортировать видимость конкурентов по тегам и группам тегов, а также фильтровать таблицы позиций конкурентов по тегам.
7. Улучшенная история позиций. Добавлены подсветки, помогающие определить динамику позиций и изменения релевантных урлов.
8. Большие проекты. Теперь возможно создавать проекты с проверкой позиций на 100 тысяч ключевых слов и более.
9. Регулярное обновление спроса Добавлена возможность регулярного обновления частотности ключевых слов.
10. Новые отчеты и форматы файлов. Введены новые отчеты и форматы файлов для скачивания. Можно выгрузить по выбранным тегам, удалить неиспользуемые колонки.


Обновленный дизайн и увеличение возможностей в аналитике позволяют пользователям быстрее принимать информированные решения и эффективнее управлять своими проектами в области SEO.

 

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