15:01 25.02.2026

Дистанционный медицинский осмотр – это не лазейка для обхода закона, а инструмент автоматизации, который при правильной настройке защищает бизнес от человеческого фактора.

Штрафы за отсутствие предрейсового осмотра: как ГИБДД и Ространснадзор проверяют дистанционный формат

Запуск системы дистанционных медосмотров стал спасением для перевозчиков, но вместе с тем породил опасную иллюзию: «раз врача нет рядом, то и проверять некому». На практике ситуация обратная. ГИБДД и Ространснадзор уже отработали алгоритмы проверки телемедицинских комплексов и электронных путевых листов. Далее разберем, какие «красные флаги» ищут инспекторы в цифровых документах и во сколько обойдется компании формальный подход к безопасности.

Законодательная база: что считается нормой

Основой для легализации телемедицины в перевозках стало Постановление Правительства РФ № 866. Оно закрепило правила, которые остаются актуальными и сегодня. Главный принцип: дистанционный осмотр приравнивается к очному, если соблюдены все технические и процедурные нюансы.

Документ определяет особенности проведения осмотров. Главное ограничение – дистанционный формат запрещен для водителей, осуществляющих организованную перевозку групп детей, доставляющих опасные грузы, работающих на регулярных междугородних маршрутах протяженностью более 300 км. Во всех остальных случаях (такси, курьерские службы, логистика, корпоративный транспорт) «дистанционка» разрешена.

Что касается оборудования, то просто купить тонометр и камеру нельзя. Закон запрещает использовать «бытовые» приборы. Все технические средства (программно-аппаратные комплексы) должны соответствовать следующим критериям:

Регистрация в Росздравнадзоре. Каждый ПАК должен иметь действующее регистрационное удостоверение как медицинское изделие. Поверка приборов. Тонометры, алкотестеры и термометры в составе комплекса должны быть внесены в Госреестр средств измерений и иметь актуальную поверку. Российское ПО. Программное обеспечение комплекса должно быть включено в Реестр отечественного ПО Минцифры, что гарантирует защиту персональных данных и стабильность работы.

Использование несертифицированного оборудования или приборов с истекшей поверкой приравнивается к полному отсутствию медосмотра, что влечет за собой штрафы для юридических лиц по статье 11.32 КоАП РФ. Более того, при возникновении ДТП результаты такого «осмотра» не будут приняты судом, что может перевести ответственность работодателя из административной плоскости в уголовную.

Идентификация водителя и электронные журналы

Одной из главных зон риска является «подмена» водителя. Чтобы исключить штрафы, система обязана обеспечивать:

Многофакторную идентификацию. Перед началом теста водитель должен подтвердить личность (биометрия по лицу, ID-карта или уникальный логин/пароль). Видеофиксацию. Процесс замера давления и выдоха в алкотестер должен записываться на камеру, чтобы врач-оператор видел, что тест проходит именно тот человек, чей профиль открыт. Электронные журналы. По результатам осмотра формируется запись в автоматизированной системе. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) медработника. Бумажные журналы в этом случае вести не обязательно, но доступ к цифровым логам должен быть предоставлен проверяющим по первому требованию.

Ространснадзор уделяет особое внимание времени прохождения осмотра. Если между отметкой в журнале и выездом автомобиля с базы проходит подозрительно мало времени (например, 1 минута на осмотр 10 водителей), это становится поводом для внеплановой проверки.

Основные виды нарушений при дистанционном формате

Контроль за дистанционными предрейсовыми осмотрами распределен между двумя ведомствами: ГИБДД и Ространснадзор. Первая инстанция проверяет водителей непосредственно на дороге, сверяя через QR-код электронного путевого листа наличие подписи врача и реалистичность времени прохождения медосмотра относительно маршрута. Ространснадзор проводит глубокий аудит всей организации. Инспекторы ведомства проверяют лицензии медцентра, регистрационные удостоверения на терминалы и изучают электронные логи системы, чтобы исключить фиктивные записи или подмену водителей.

Вот три главных нарушений, из-за которых контролирующие органы могут наложить санкции:

Технические сбои. Если терминал провел осмотр, но из-за плохого интернета данные не ушли в систему ГИС ЭПД, для инспектора ГИБДД водитель – нарушитель. Нет подтверждения в базе – нет осмотра. Пропуск очных анализов (ХТИ). По закону водители определенных категорий на «дистанционке» обязаны 2 раза в год лично сдавать анализы на наркотики (ХТИ) в клинике. Если этих справок нет, удаленные осмотры аннулируются, а компания получает штраф. «Серые» терминалы и поверки. Использование оборудования без медицинского удостоверения или со старым алкотестером (без свежей поверки) приравнивается к подделке документов. Для Ространснадзора такой осмотр считается недействительным.

Суммарный штраф за подобные нарушения для юридических лиц в 2025 году составляет до 50 000 руб. по статье 11.32 КоАП РФ. Если же проверка выявит, что водитель был допущен к рейсу без фактического осмотра, ответственность может быть переквалифицировано по статье 5.27.1 КоАП РФ, где взыскания для организаций достигают 130 000 руб.

Система штрафов

Законодательство четко разграничивает ответственность за отсутствие контроля и за нарушение правил его проведения. Штраф может быть выписан за каждый выявленный случай (за каждого водителя), что при проверке автопарка превращает взыскания в миллионные убытки.

Основные статьи:

12.31.1 КоАП РФ. Наказывает за сам факт отсутствия медосмотра в путевом листе. Если инспектор ГИБДД видит QR-код без отметки врача или пустую графу в бумажном бланке – это прямое нарушение требований безопасности.

11.32 КоАП РФ. Применяется Ространснадзором, когда осмотр вроде бы есть, но он проведен с нарушениями (например, на несертифицированном терминале, врачом без лицензии на телемедицину или без видеофиксации).

5.27.1 КоАП РФ. Если будет доказано, что система осмотров в компании – фикция, трудовая инспекция может оштрафовать юрлицо на сумму до 130 000 руб. за допуск к работе.

Контролирующие органы также обращают внимание на «серийность» нарушений. Если Ространснадзор обнаружит, что в компании системно нарушается порядок дистанционных осмотров, это может привести к приостановке деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Как минимизировать риски?

Чтобы минимизировать риски при переходе на «дистанционку», бизнесу необходимо внедрить три уровня контроля:

выбирать только тех провайдеров, чье оборудование имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора, а медики – лицензию на телемедицину;

обеспечить водителя QR-кодом электронного путевого листа с корректной цифровой подписью врача для мгновенной проверки инспектором ГИБДД;

контролировать прохождение водителями очных анализов ХТИ дважды в год.

Дистанционный медицинский осмотр – это не лазейка для обхода закона, а инструмент автоматизации, который при правильной настройке защищает бизнес от человеческого фактора. ГИБДД и Ространснадзор переходят к автоматической сверке данных через ГИС ЭПД. Это означает, что любое несоответствие времени осмотра, отсутствие лицензии у врача или просроченная поверка терминала будут выявляться системой мгновенно, без участия инспектора. В этих условиях цифровая чистота документов становится единственным способом легальной и бесперебойной работы автопарка.