Паника перед ЕГЭ: что делать и как успокоиться

Паника и тревога перед ЕГЭ вполне естественные эмоции, которыми можно и нужно управлять.

Введение

Для многих выпускников ЕГЭ — это не просто экзамен, а событие, которому придают почти судьбоносное значение. Кажется, что на кону стоит всё: поступление, будущая карьера, ожидания родителей. Неудивительно, что чем ближе экзамен, тем сильнее тревога, которая порой перерастает в настоящую панику. Появляются мысли вроде: «Я не смогу подготовиться как следует», «Я всё забуду на экзамене», «Если не сдам, я неудачник».

С предэкзаменационной тревогой можно и нужно работать. В этой статье разберём, как снизить напряжение, вернуть себе контроль и пройти период подготовки спокойно.

Как отличить панику от обычного волнения

Главное, что надо понять: страх перед ЕГЭ — это нормально. Это естественная реакция мозга на важное событие, от которого многое зависит. Более того, умеренная тревога мотивирует активно готовиться и помогает сконцентрироваться. Проблемы начинаются, когда волнение мешает нормально жить и учиться, не даёт собраться и действовать. Вот какие симптомы указывают именно на панику:

  • упадок сил, бессонница;

  • навязчивые мысли о провале;

  • прокрастинация;

  • эмоциональное выгорание.

Если что-то из перечисленного про вас, стоит серьёзно отнестись к своему состоянию и предпринять меры, описанные ниже.

Что делать в моменты, когда накрывает паника

Существуют эффективные способы сделать панику управляемой и вернуть контроль над мыслями.

1. Дыхательные упражнения:

  • сделать 5–10 медленных вдохов и выдохов,

  • техника «4–4–6» (вдох на 4 счёта, пауза на 4 счёта, выдох — на 6).

 

2. Техника заземления «5–4–3–2–1». Нужно переключить внимание на окружающую вас обстановку и назвать:

  • 5 вещей, которые вы видите,

  • 4 вещи, которые можете потрогать,

  • 3 звука, которые слышите,

  • 2 запаха, которые ощущаете,

  • 1 вкус.

 

3. Расслабление тела:

  • поставить ноги на пол,

  • расправить плечи и расслабить челюсть,

  • сделать несколько медленных движений или пройтись,

  • умыться прохладной водой.

 

4. Остановить поток тревожных мыслей. Спросить себя, какое небольшое действие поможет прямо сейчас: повторить одну тему, решить одно задание, почитать конспект.

Как снизить тревогу в период подготовки

Залог подготовки без паники — чёткий план обучения, регулярное решение пробников ЕГЭ, актуальные материалы и повторение пройденного. Самостоятельно создать такие условия сложно, обращаться к репетиторам — дорого. Например, можно рассмотреть подготовку к экзаменам в онлайн-школе «100балльный репетитор», выпускники которой ежегодно показывают высокие результаты и поступают в вузы мечты.

Важно работать со своими мыслями и настроем: надо перестать воспринимать ЕГЭ как экзамен всей жизни, от которого зависит будущее. Пугает не сам экзамен, а возможные последствия провала, неопределённость, что будет после. Чтобы преодолеть этот страх, полезно:

  • продумать несколько планов действий в зависимости от полученных баллов — план А, план Б, план В и так далее.

  • не прокручивать в голове катастрофические сценарии, а по-настоящему задуматься о том, что будет, если сдадите плохо. Гарантируем, вы быстро заметите, что конец света не наступит и останется ещё много других возможностей.

Необходимо также поддерживать нормальный режим сна и питания, не забывать о полноценном отдыхе — так подготовка будет намного эффективнее и спокойнее.

Если тревога уже есть, не боротись с ней в одиночку, обратитесь к близким за поддержкой: например, можно написать другу, поговорить с родителями или учителем — озвучивание страхов часто снимает напряжение, а обсуждение переживаний даёт понять, что вы не одни.

Заключение

ЕГЭ — это одно из многих жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти. А паника и тревога перед ним — вполне естественные эмоции, которыми можно и нужно управлять, чтобы они не управляли вами. И это важный навык, который пригодится не только на экзамене, но и во взрослой жизни. Чёткий режим подготовки, техники самопомощи, поддержка близких и спокойное отношение к экзамену — вот залог высоких баллов без лишнего стресса.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин оценил возможные потери Армении при выходе из ЕАЭС
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
Спутницы погибших бойцов СВО добиваются отмены норм, лишающих их выплат
Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов
Геннадий Онищенко
Академик РАН Онищенко, предлагавший ввести шестидневку, не смог сдать ЕГЭ
Избранное
Бранимир обогатил сеты 25/17, «Дайте Два» и А.Ф. Скляра на фестивале «ДК Горбунова — Легенда Русского Рока»
Бензобак «По фанку» (ЕР)
«Сам Навальный, возможно, аферист. И агент ЦРУ. Но каким образом это отменяет результаты его расследований?»
«По логике Кремля, сменяемость власти не является ценностью ни в каком смысле — наоборот, это сбой, которого лучше бы избегать»
Группа Ё feat. Casual «Ветер от Солнца» (интернет-сингл)
«Ария» спела о двух визитных карточках России на плывущем корабле
Рассмотрение нового закона о такси в ГД: перемены на грани фола
Почему России не стоит всерьез рассчитывать на отступление Запада в ведущейся с нашей страной «гибридной войне»?
ЧитМил feat. ДМЦ «Милфы и скуфы» (интернет-сингл)
Совладелец компании «Гладиум» Евгений Рыльский: «Бизнес - это, прежде всего, удовольствие»
Павел Колесник «Всему свой срок»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie