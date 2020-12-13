Фрезерная обработка металла на станках с ЧПУ: особенности процесса

Введение

Современная фрезеровка представляет собой высокотехнологичный процесс металлообработки, который широко используется в машиностроении. По своей сути, это процесс при которой фрезерный станок аккуратно снимает часть материала. При этом формируется идеальная поверхность детали. Данная технология позволяет создавать изделия нужной формы и точных размеров.

Главный принцип заключается в следующем: режущий инструмент выполняет базовое действие, то есть фреза вращается, а заготовка совершает шаг подачи. Любая механическая обработка во многом зависит от того, насколько правильный сделан выбор фрезы. Например, важно учитывать, как именно влияет скорость фрезы на итоговый результат работы. Качественная обработка требует строгих расчетов, поэтому точная настройка является базовым этапом.

В рамках этой статьи мы рассмотрим основные виды оборудования, преимущества данного метода и особенности применения фрезы на практике. Также мы ответим на вопросы про отличия перед токарным ремеслом. Хорошая обработка гарантирует высокое качество, так как станки фрезерной группы могут сделать элементы для любых сфер, решая задачи производства. Итоговая обработка всегда эффективна, если геометрия фрезы не нарушена. Опытные мастера знают: фрезерование на базе — это залог успеха. Именно благодаря оснастке и надежности каждой фрезы при резке, этот подход остается лидером индустрии.

Металлообработка на заказ сегодня неразрывно связана с применением высокоточных фрезерных технологий, ключевые особенности которых мы подробно разберем далее.

Что такое фрезеровка и как работает этот процесс

По своей физической сути фрезерование — это контролируемое удаление лишнего слоя материала с исходной заготовки для создания нужного профиля. Механика строится на том, что режущий фрезер со спиралевидными затылованными зубцами срезает частицы металла. При этом происходит активное образование стружки. Для качественного снятия массива металла станком выполняется вращение шпинделя, в котором надежно закреплен инструмент.

Любая обработка начинается с жесткой установки изделия на рабочем месте. После точного позиционирования подается команда, и фрезер перемещается в заданную зону. Зачастую шпиндель движется перпендикулярно оси вращения, что позволяет формировать плоские поверхности, а также осуществлять прорезание различных пазов и глубоких канавок. Для получения гладкой структуры заготовка равномерно проходит под инструментом, подаваясь навстречу ходу. Важно понимать, что работа на станке — это всегда строгий баланс между тем, какую задать глубину резания и какова толщина срезаемого припуска.

Основные этапы фрезерования

Сам ход формирования геометрии включает несколько шагов. В зоне контакта резко повышается температура, поэтому для обработки металла часто требуется жидкостное охлаждение. Во время прохождения пути движения или траектории соблюдаются строгие правила. Вот как это работает на практике, когда начинается черновая обработка:

Вращение: лезвия фрезы крутятся с заданной частотой. От того, какой выбран диаметр, напрямую зависит итоговая производительность.

Подача: заготовка плавно надвигается на зубья головки.

Срез: каждая кромка снимает свою порцию стружки, не оставляя зазоров, причем процесс идет непрерывно.

Благодаря тому, что эти действия осуществляются одновременно, современная концепция технологии позволяет добиваться впечатляющих результатов. Иззготовление изделий требует абсолютного контроля над всеми переменными. Только так обеспечивается правильная обработка сложных участков без брака. Применение надежного и качественного инструмента гарантирует стабильность, а жесткость системы легко выдерживает заданные нагрузки.

Какие бывают виды фрезеровки

Современная классификация фрезерной технологии основывается на нескольких параметрах. Различают различные виды работ в зависимости от применяемого фрезера и кинематики. Чаще всего разделение происходит по конструкции самой фрезы. Ведь именно режущие кромки определяют, какой будет деталь в финале. При этом устройство вращается с высокими оборотами, и фрезерование идет очень быстро. Правильная настройка фрезерной системы крайне важна для любых производственных объемов.

Разделение по типу фрез

Существуют следующие популярные варианты:

Торцевые. Они предназначены для работы на плоских плоскостях. Главная особенность заключается в том, что ось шпинделя располагается перпендикулярно.

Цилиндрические. Их применяют для горизонтальных поверхностей, где технология должна быть максимально равномерной.

Концевые. Подходят для вырезания глубоких уступов и сверления отверстий. Обрабатывают торцом до износа.

Дисковые. Используются для нарезания фасок, выполняя боковое резание продольного типа.

Угловые. Помогают формировать наклонные элементы под заданным углом.

Фасонные. Применяются, если необходимо создать сложные формы и получить нестандартный профиль.

Зубчатые и винтовые. Нужны для профильного резания и создания резьбовых граней.

Классификация по направлению движения

Во время работы всегда учитывается положение фрезы относительно направления подачи заготовки. Выделяют два базовых способа:

Встречное фрезерование. Фрезер движется навстречу заготовки. Это надежный вариант, который хорошо подходит при стальном сырье. Такая методика обработки позволяет сгладить дефекты, так как кромка может быть под сильной нагрузкой.

Попутное резание. В этом случае рабочие векторы совпадают. Все получается более аккуратно, снижается вибрация, а итоговая чистота повышает общее качество.

Сегодня почти все эти операции выполняют станки с числовым программным управлением. Автоматически задаваемые режимы позволяют уверенно обрабатывать металл. Универсальные аппараты могут работать по дереву, резать изделия из алюминия и справляться с твердыми видами сплавов. Благодаря этому для фрезерной группы станков данный метод сохраняет свою актуальность в самых разных отраслях.

Главные преимущества фрезерной обработки

Данная технология имеет множество достоинств, поэтому фрезерование так широко популярно в сфере металлообработки. Основная ценность заключается в том, что это дает возможность получать готовые изделия высокой точности. Благодаря тому, что станком управляют современные системы, любая операция проходит максимально эффективно. Для данного типа характерна высокая скорость вращения, что значительно повышает общую производительность труда.

Ключевые плюсы

Универсальность: изготовление деталей может проводиться на любых этапах. Можно осуществлять грубую или получистовую операцию, чтобы подготовить материал, а затем выполнить чистовой проход. Для фрезерной базы не проблема работать с мягкими сплавами, а также применять твердую сталь. За счет использования правильно подобранной фрезы, процесс легко адаптируется под конкретные нужды.

Высокое качество: при грамотном выборе пезцов, получается минимальная шероховатость на стенках. Полное отсутствие деформации достигается за счет того, что двигатель плавно перемещает фрезер. Каждое лезвие аккуратно снимает металл, что особенно важно, когда требуются прецизионные параметры.

Многогранность: в моменте фрерования возможна обточка торцов, вырезания сложных контуров и сверление отверстий. Замена одной фрезы на другую позволяет быстро изменять профиль резания, причем для оператора этот переход не составляет особого труда.

Эффективность: современные станки обеспечивают быстрое выполнение больших объемов. В результате выпускается надежная продукция высокого класса. Жесткие конструкции оборудования позволяют уверенно контролировать все этапы фрезерования. На этапе изготовления с помощью фрезерного станка с ЧПУ минимизируется риск ошибки.

Чтобы обработка была полностью успешной, всегда нужна жесткая фиксация заготовки на столе. Подготовка алгоритма для аппаратов с программным управлением требует времени, но это полностью оправдывается результатом. Если настройка верна и геометрия соблюдена, то все пройдет идеально, и любое непредвиденное отклонение будет исключено. Таким образом, преимущества технологии, вкупе с надежностью каждой применяемой фрезы, делают ее незаменимой в современной промышленности.

Чем фрезерная обработка отличается от токарной обработки

Несмотря на то что оба метода относятся к механической обработке металла резанием и направлены на удаление припуска с заготовки, их физическая механика и назначение кардинально различаются. Главный критерий, по которому происходит разделение этих технологий, кроется в кинематике фрезерования — то есть в том, какой элемент вращается, а какой совершает поступательное движение подачи.

Различия в кинематике и инструменте

При токарной обработке главное рабочее движение (вращение) совершает сама деталь, надежно зажатая в патроне шпинделя. Режущий инструмент — токарный резец — не вращается. Он лишь плавно перемещается вдоль или поперек оси вращающейся заготовки, срезая непрерывную стружку одним лезвием.

При фрезеровании принцип работы зеркально противоположен. Заготовка жестко фиксируется на рабочем столе и совершает только поступательное движение (подачу). Главную работу выполняет инструмент — многолезвийный режущий инструмент. Она вращается с высокой скоростью, а ее зубья поочередно врезаются в материал, снимая прерывистую стружку.

Форма деталей и назначение

Разница в механике напрямую определяет, какие именно металлические детали целесообразно изготавливать каждым из способов:

Токарные станки идеальны для создания тел вращения. Это цилиндрические, конические и сферические изделия: валы, оси, втулки, кольца, шкивы и фланцы. Также на них удобно нарезать классическую внутреннюю и наружную резьбу.

Фрезерные станки предназначены для работы с плоскими и фасонными поверхностями. С их помощью изготавливают корпуса, вырезают пазы, карманы, шлицы, зубчатые колеса, пресс-формы и детали со сложной асимметричной геометрией.

В современном производстве эти два метода не конкурируют, а органично дополняют друг друга. Часто изделия сначала проходит токарную обработку для формирования базового цилиндра, а затем отправляется на фрезерование для нарезки зубьев или пазов. Кроме того, передовые предприятия активно используют гибридные токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, которые способны выполнять оба вида операций за один установ заготовки, что исключает потерю точности при перебазировании.

Какие материалы можно обрабатывать методом фрезерования

Универсальность фрезерного оборудования позволяет работать с огромным спектром сырья. Выбор конкретного материала напрямую влияет на технологический процесс: от того, какая фреза будет установлена в шпиндель, до выбора скоростных режимов и необходимости применения охлаждающей жидкости. Главное правило этой технологии заключается в том, что твердость режущего инструмента должна значительно превышать твердость обрабатываемого материала.

Металлы и их сплавы

Это основная и самая обширная группа в промышленном производстве. Фрезерование отлично справляется как с вязкими, так и с очень твердыми металлами, если правильно подобрана кинематика резания:

Сталь и чугун. Углеродистые, легированные и нержавеющие (коррозионно-стойкие) стали требуют прочных твердосплавных инструментов и постоянного отвода тепла с помощью жидкостей. Чугун, будучи хрупким материалом, дает мелкую скалывающуюся стружку и часто обрабатывается всухую.

Алюминий и дюралюминий. Легкие, но достаточно вязкие металлы. При их фрезеровании используют высокие обороты и фрезер с малым количеством зубьев и полированными канавками, чтобы мягкая стружка не налипала на режущие кромки.

Медь, латунь и бронза. Отлично поддаются резанию, применяются для создания высокоточных деталей в приборостроении, электротехнике и декоре.

Титан. Считается труднообрабатываемым металлом из-за высокой прочности и низкой теплопроводности. Для него нужна максимальная жесткость станка, низкие скорости вращения инструмента и обильное охлаждение.

Неметаллические материалы

Помимо металлов, на современных фрезерных аппаратах (в частности, портального типа с ЧПУ) активно обрабатывают различные полимеры и природное сырье:

Пластик и полимеры. Капролон, фторопласт, полиацеталь, акрил, поликарбонат. Основная сложность при работе с ними — избежать перегрева и плавления в зоне резания. Поэтому здесь применяются максимально острые лезвия и выверенные режимы подачи стружки.

Древесина и плитные материалы. Массив дерева любых пород, МДФ, фанера, ДСП. Деревообработка таким методом позволяет производить фасады, сложную мебель, декоративные элементы и оснастку для литья.

Композиты. Стеклотекстолит, углепластик (карбон) и искусственный камень. Данные структуры обладают сильным абразивным эффектом. Обычный инструмент на них быстро тупится, поэтому обработка ведется специальными фрезами, зачастую с алмазным напылением.

Как видно, современная фрезерная обработка практически не имеет строгих ограничений по типу используемого сырья. Для достижения идеальной геометрии и гладкости поверхности детали требуется лишь грамотный подбор фрезы, точный расчет параметров резания и надежное закрепление заготовки.