Электрические коленчатые подъемники: обзор популярных моделей

Монтажники нередко сталкиваются с препятствиями на строительных объектах: вентиляционные короба, водопроводные трубы и складские стеллажи перекрывают прямой доступ к рабочей зоне; сборка металлических лесов отнимает время. Для обеспечения доступа к сложным участкам инженеры применяют электрические коленчатые подъемники. Благодаря шарнирной конструкции стрелы оператор может перекидывать корзину через преграды.

Аккумуляторные версии высотной техники не выделяет выхлопных газов, что позволяет проводить работу в закрытых помещениях. Электрические двигатели работают тихо, а маневренное шасси обеспечивает возможность разворачивается в тесных коридорах административных зданий. Заводы выпускают множество вариантов компоновки, рассчитанных под разные габариты проходов. Поэтому электрический коленчатый подъемник выбирают с учетом архитектурных особенностей объекта. Далее рассмотрим пять востребованных моделей оборудования.

SKYER EKP1423

Современный самоходный коленчатый подъемник Skyer EKP1423 с электрическим приводом, рассчитанный на работу внутри помещений и на открытых площадках. Модель оснащена шарнирно-сочлененной стрелой, которая обеспечивает доступ к труднодоступным зонам за счет горизонтального вылета и возможности обхода препятствий.

Управление подъемом, поворотом и перемещением осуществляется с помощью пульта с джойстиками. Конструкция и система управления обеспечивают плавное и точное позиционирование платформы возле объекта.

Подъемник оснащен базовым набором систем безопасности: датчиком перегрузки, сигнализацией наклона с блокировкой подъема, системой аварийной остановки. Предусмотрены счетчик моточасов, проблесковый маяк и защита платформы от столкновений.

Технические характеристики

рабочая высота — 13.95 м;

грузоподъемность — 215 кг;

горизонтальный вылет — 5.5 м;

АКБ — 48В/240 Ач;

дорожный просвет — 120 мм;

преодолеваемый уклон — до 30%.

Преимущества модели

поворот башни на 360° позволяет работать без частого перемещения подъемника;

вращение платформы на 180° упрощает точное позиционирование;

шарнирная стрела обеспечивает доступ к зонам за препятствиями;

компактная ширина 1.5 м подходит для работы в ограниченных пространствах;

гидравлическая система обеспечивает плавный подъем без рывков;

цельнолитые шины подходят для работы внутри помещений.

Специалисты выбирают бренд SKYER за надежное сочетание прочности, функциональности и продуманной безопасности, а также за оптимальный баланс цены и рабочих характеристик. Дополнительным преимуществом становится развитая сервисная инфраструктура: техника поддерживается сетью сервисных центров, а основные расходники и комплектующие доступны без предзаказа, что сокращает время простоя и упрощает обслуживание оборудования.

Genie Z-33/18

Американский завод разработал облегченную версию для работы внутри торговых центров и спортивных арен. Небольшой конструктивный вес шасси снижает точечное давление на межэтажные плиты. Подрядчики загоняют аппарат в помещения со слабыми полами. Эта машина попадает в каждый обзор коленчатых подъемников благодаря балансу габаритов и радиуса охвата рабочей зоны.

Узкая колесная база помогает монтажнику проезжать через двустворчатые двери. Строителям больше не нужно демонтировать стальные ограждения лестниц перед началом смены. Машина маневрирует между витринами магазинов. Инженеры интегрировали в шасси двигатели переменного тока.

Параметры агрегата:

рабочая высота составляет 12 метров;

горизонтальный охват равен 5,57 метра;

люлька поднимает 200 кг;

энергосеть функционирует под напряжением 48 В;

малый радиус поворота помогает разворачиваться на месте.

Особенности машины:

малый вес бережет хрупкие декоративные полы;

белые шины сохраняют чистоту коммерческого линолеума;

шарнирная система складывается в минимальный габарит;

электродвигатели развивают высокую скорость по прямым коридорам.

Службы клининга активно применяют Z-33/18 для сезонного мытья высоких атриумов и стеклянных куполов. Плавная гидравлика поднимает сотрудника с ведром воды без риска расплескать жидкость на дорогостоящую электронику внизу. Мастера по монтажу вентиляции используют способность корзины огибать широкие жестяные воздуховоды прямо под потолком.

Haulotte HA32 CJ+

Французские конструкторы сместили фокус на достижение максимального горизонтального охвата. Этот коленчатый подъемник для высотных работ решает сложные задачи в забитых производственных цехах. Бетонный пол часто заставлен станками и лентами конвейеров. Рабочий ставит машину в безопасном технологическом проходе и вытягивает стрелу на семь метров вперед.

Сложная кинематика предоставляет оператору возможность перемещать корзину в трех плоскостях. Электронная система разрешает ехать вперед, вращать главную башню и поднимать люльку одним движением джойстика. Нижние рычаги подвески формируют высокий клиренс агрегата.

Технические данные:

подъем пола корзины происходит до 11,5-12 метров;

горизонтальный охват перекрывает зону в 7,3 метра;

усиленная площадка поднимает нагрузку в 227 кг;

энергосистема получает питание от батарей 48 В;

поворотная надстройка вращается на 355 градусов.

Сильные стороны платформы:

длинный гусек помогает преодолевать глубокие препятствия;

узкая база упрощает маневрирование в заставленных цехах;

функция одновременных движений ускоряет выполнение монтажа;

откидные боковые капоты упрощают замену аккумуляторов.

Логисты арендных парков загружают эту модель на стандартные грузовые эвакуаторы без оформления специальных пропусков для негабарита. Компактные транспортные размеры снижают стоимость перевозки оборудования между объектами. Механики хвалят откидные боковые капоты корпуса за прямой и удобный доступ к свинцовым аккумуляторам и блоку реле.

Aurora ART10JE

Азиатские инженеры выпустили узкопрофильный аппарат для крытых распределительных центров. Руководители логистических комплексов приобретают этот электрический подъемник для склада ради обслуживания верхних ярусов высотных стеллажей. Машина проходит между рядами паллет без риска задеть товар или погнуть металлические стойки.

Узкая стальная база выступает главным преимуществом модели в закрытых пространствах. Рабочий проезжает в аллеях шириной чуть больше одного метра. Электронная система делает руль отзывчивым. Строительные бригады используют эти строительные подъемники при прокладке кабельных трасс.

Базовые характеристики:

высота рабочей зоны достигает 10 метров;

боковой вылет шарнирной секции составляет три метра;

стальная люлька принимает на борт до 200 кг;

тяговые двигатели питаются от свинцово-кислотных элементов;

колесные диски оснащены литой резиной.

Выгоды применения:

малые габариты открывают технике доступ в тесные подсобки;

интуитивное управление сокращает время обучения новичков;

экономичный привод снижает счета предприятия за энергию;

датчик перегруза блокирует насос при превышении веса.

Инженеры-электрики монтируют с помощью Aurora тяжелые промышленные светильники под крышами строительных гипермаркетов. Техника работает абсолютно тихо, не мешая продавцам расставлять товар, а покупателям — выбирать продукцию в соседних отделах. Литые резиновые колеса игнорируют проколы о брошенные саморезы, гвозди или острые куски металлического профиля на бетонном полу.

Genie Z-34/22 N/DC

Вторая американская машина выделяется уникальной конструкцией поворотного противовеса. Инженеры разработали подъемник для работы на высоте до 12,5 метра с нулевым выносом задней части башни за пределы шасси. Оператор крутит надстройку на 360 градусов. Задний стальной капот при вращении не выходит за габариты резиновых колес.

Мощные тяговые моторы толкают машину вверх по пандусам подземных паркингов. Конструкция главных шарниров дает монтажникам возможность поднимать корзину вертикально вдоль плоского фасада. Электрикам больше не нужно корректировать расстояние до стены ходовыми джойстиками.

Параметры агрегата:

рабочая высота оператора зафиксирована на 12,5 метрах;

шарнирная стрела выходит вперед по горизонтали на 6,78 метра;

гидравлический механизм справляется с массой в 227 кг;

бортовая сеть поддерживает формат 48 В;

дополнительный гусек двигается в амплитуде 139 градусов.

Ключевые преимущества:

нулевой свес башни гарантирует безопасность маневров у стен;

компактная архитектура рамы упрощает работу в узких коридорах;

стальные крышки защищают штоки цилиндров от падения камней;

двойная система аварийного спуска плавно опускает платформу.

Точное позиционирование люльки помогает слаботочникам подводить шуруповерт на пять сантиметров от распределительного щита. Металлический пол люльки имеет штампованную перфорацию для отвода строительной пыли и воды.

Критерии выбора высотной техники

Электрические коленчатые подъемники востребованы в строительстве, монтаже и обслуживании зданий. Аккумуляторные приводы обеспечивают безопасность и удобство работы на высоте в закрытых помещениях. Шарнирные стрелы помогают обходить пространственные преграды без риска повредить хрупкие элементы отделки.

Выбор модели зависит от рабочей высоты, горизонтального вылета, грузоподъемности и условий эксплуатации. Инженеры оценивают габариты проходов, прочность напольного покрытия и вес инструмента.

Китайские бренды строительных подъемников (Skeyr, Aurora) являются достойной альтернативой известным мировым производителям. По надежности, безопасности и техническим характеристикам современная китайская техника не уступает европейским и американским аналогам, при этом отличается доступностью и более выгодной стоимостью. Благодаря оптимальному соотношению цены и качества такие подъемники становятся все более популярными на рынке.