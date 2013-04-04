ИИ электричество: почему нейросети стали новой нагрузкой для дата-центров

Растет потребление электроэнергии ИИ, и дата-центры уже становятся важной частью энергетической повестки. Сколько электроэнергии потребляет дата центр и почему нейросети требуют всё больше серверов, охлаждения и мощности.

Еще несколько лет назад интернет казался почти бесконечным. Видео открываются, сайты работают, облака хранят миллиарды файлов, нейросети отвечают за секунды — и кажется, будто весь этот цифровой мир существует сам по себе. Но на самом деле у интернета есть очень обычная и земная основа: серверы, провода, здания, охлаждение и электричество. И чем быстрее растет искусственный интеллект, тем заметнее становится простая проблема: ИИ нужно очень много энергии.

После бума нейросетей дата-центры по всему миру начали потреблять настолько много энергии, что энергетические компании, аналитики и правительства впервые заговорили о нейросетях как об инфраструктурной проблеме, а не просто о новой технологии. Самое удивительное, что еще недавно интернет в основном:

хранил сайты;

показывал видео;

обслуживал приложения.

Теперь интернет начал непрерывно что-то вычислять. Именно это всё изменило.

Раньше большая часть интернета работала довольно понятно. Сервер хранил готовый файл и отдавал его пользователю. Человек включал видео, открывал сайт, слушал музыку или скачивал документ. Да, трафика было много. Но серверу не нужно было каждый раз «думать». Он просто передавал уже готовые данные. С нейросетями всё изменилось, переделан сам принцип работы интернета. Теперь серверы не просто хранят информацию. Каждый запрос к нейросети (а это Chat GPT, Claude, боты в различных соц сетях, генерация фото/видео/музыки и ОЧЕНЬ много всего еще) — это вычисления. Причем иногда очень тяжелые. Иногда человек пишет:

«Сделай видео с котом в стиле Netflix». А иногда человек просит написать огромный код для создания сайта. Серверы считают, сравнивают, генерируют, исправляют, снова считают. Если это картинка — нужно создать один кадр. Если это видео — уже десятки или сотни кадров. Поэтому ИИ-видео стало одной из самых тяжелых задач для современной цифровой инфраструктуры.

Дата-центры стали похожи на заводы

Дата-центр, или ЦОД, — это место, где стоят серверы. Раньше многие представляли себе это как большую серверную комнату. Сегодня крупнейшие дата-центры больше похожи на промышленные объекты. Там есть мощное электропитание, системы охлаждения, резервные генераторы, охрана, отдельные инженерные сети. Все это нужно, чтобы сайты, приложения, облака и нейросети работали без остановки. Поэтому для бизнеса сервер сегодня — это уже не просто «железка в углу офиса», а часть большой инфраструктуры. Когда проекту нужны стабильная работа, быстрый доступ к данным и нормальный запас по мощности, компании часто выбирают аренду выделенного сервера или размещение оборудования в профессиональном дата-центре, где уже есть питание, охлаждение, защита и техническая поддержка.

По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году дата-центры потребляли около 415 ТВт·ч электроэнергии. К 2030 году этот показатель может вырасти примерно до 945 ТВт·ч — это больше, чем сегодня потребляет целая Япония. Главной причиной такого роста называют развитие ИИ. И тут важно понять: проблема не в одном запросе к чат-боту. Один запрос сам по себе не «роняет» энергосистему. Проблема в масштабе. Когда миллионы людей каждый день генерируют тексты, картинки, видео, музыку и код, нагрузка становится огромной.

Почему нейросети тратят столько электричества

Или как интернет дошел до драм про клубнику и банан. Самая ироничная часть AI-революции заключается в том, что колоссальные вычислительные мощности человечество сейчас тратит не только на науку, медицину или сложные инженерные задачи. Весной 2026 года соцсети захватил вирусный тренд видео:

бананы изменяли клубнике;

арбузы устраивали эмоциональные скандалы;

баклажаны уходили из семьи;

грустные фрукты плакали под музыку как в драме.

Счастливы ли вы, если не знаете, о чем речь?

Некоторые ролики собирали десятки миллионов просмотров. Интернет окончательно сошел с ума. Но самое смешное — за этими мемами стоят вполне реальные вычисления с потреблением большого количества электричества и воды. Пока люди смеются над очередной мелодрамой (сами не понимая, почему досматривают это до конца), где-то:

работают тысячи серверов;

шумят системы охлаждения;

расходуются мегаватты энергии;

круглосуточно загружены дата-центры.

Это не значит, что людям нужно срочно перестать пользоваться нейросетями. Но это хорошо показывает, как изменился интернет. Раньше он в основном показывал то, что уже было создано. Теперь он производит новый контент без остановки.

Сколько электроэнергии потребляет дата-центр

На вопрос нет одного ответа. Все зависит от размера площадки, количества серверов, типа оборудования и задач. Небольшой дата-центр может потреблять как крупное офисное здание. Большой ЦОД может потреблять как район города. А самые крупные площадки уже сравнивают с небольшими городами. Особенно тяжелыми стали дата-центры, которые работают с ИИ. Им нужны мощные чипы, высокая плотность оборудования и серьезное охлаждение. Такие серверы выделяют много тепла, поэтому часть энергии уходит не только на вычисления, но и на то, чтобы техника не перегрелась. Отсюда и растет потребление электроэнергии дата-центрами. В некоторых регионах энергетики уже опасаются дефицита мощностей. Например:

в США уже обсуждают перегрузку сетей;

в Ирландии дата-центры уже потребляют значительную часть национальной энергии;

некоторые старые электростанции начали возвращать в работу из-за роста ИИ-нагрузок.

То есть интернет впервые начал создавать давление на вполне реальную физическую инфраструктуру: электросети, охлаждение, энергетику, строительство новых мощностей.

Почему дата-центрам нужны электростанции

Раньше дата-центры чаще строили там, где удобно подключаться к интернету и быть ближе к пользователям. Теперь все чаще главный вопрос звучит иначе: где взять достаточно электричества? Именно поэтому в мире все чаще обсуждают электростанции для ЦОД. Крупные технологические компании действительно ищут способы обеспечить свои дата-центры стабильной энергией. Где-то речь идет о подключении к существующим электростанциям. Где-то — о новых источниках энергии. Где-то — о строительстве дата-центров рядом с крупными энергетическими узлами. Причина простая: нейросети должны работать постоянно. Пользователь ждет ответ сразу. Бизнесу нужны сервисы без остановок. И чем популярнее становятся нейросети, тем важнее становится инфраструктура дата-центров:

питание;

охлаждение;

резервирование;

инженерные системы;

устойчивость сети.

Именно поэтому сегодня компании всё активнее инвестируют не только в нейросети, но и в инфраструктуру дата-центров, способную выдерживать постоянный рост вычислений и нагрузки.

Что это значит для обычного города

На первый взгляд кажется, что это проблема где-то далеко, но на самом деле тема постепенно становится городской. Если рядом с городом строят большой дата-центр, появляются вопросы:

хватит ли мощности в электросетях;

не придется ли усиливать подстанции;

как будет работать охлаждение;

будет ли шум от оборудования;

сколько воды и энергии потребуется;

что получит город взамен.

Для жителей это может быть не так заметно, как новый торговый центр или дорога. Но для энергетиков и властей такие объекты становятся серьезной нагрузкой. Дата-центр — это рабочие места, налоги и развитие цифровой экономики. Но это также большое потребление энергии. Поэтому города все чаще будут решать, как совмещать развитие ИИ с возможностями местных сетей.

ИИ будет везде как электричество — но ему тоже нужно электричество

Искусственный интеллект постепенно встраивается в телефоны, поисковики, банки, медицину, образование, рекламу, транспорт и городские сервисы. Но у этой фразы есть и вторая сторона: если ИИ будет везде, то ему везде понадобится энергия. Нейросети не живут в воздухе. Они работают на серверах. Именно здесь появляется главная проблема: технологии развиваются быстрее, чем энергетическая инфраструктура. Сделать новый ИИ-сервис можно быстро. Построить новые мощности, линии, подстанции и дата-центры — намного сложнее.

За каждым ответом нейросети стоят здания, серверы, кабели, охлаждение и электростанции. За каждым вирусным роликом — вычисления. За каждым «сгенерируй еще один вариант» — новая нагрузка. И главная проблема не в том, что ИИ «плохой» или его нужно запретить. Проблема в том, что его рост требует честного разговора об энергии. ИИ действительно может стать такой же привычной частью жизни, как электричество. Но парадокс в том, что для этого ему самому потребуется огромное количество электричества. И чем раньше города, энергетики и технологические компании начнут это учитывать, тем меньше сюрпризов будет у всех остальных.

Огромная часть современных вычислений уходит на:

ИИ мемы;

ролики для Тиктока;

драматичные истории про фрукты;

нейросетевые селфи;

анимированных котов;

«кинематографичные» видео для соцсетей.

То есть где-то прямо сейчас огромный ЦОД потребляет электричество уровня небольшого района ради очередного ролика, где грустный банан уходит от клубники под романтичную музыку. И это, возможно, лучше всего описывает интернет 2026 года (или первую половину года).

Еще несколько лет назад человек заходил в интернет, чтобы посмотреть видео и почитать новости. Теперь интернет сам генерирует контент быстрее, чем люди успевают его смотреть. Именно здесь AI внезапно начал менять не только инфраструктуру, но и саму логику современного интернета.

Один человек с нейросетью способен за вечер:

сделать тысячу картинок причем не просто обработать, а создать с нуля!;

выпустить 50 + видео;

написать 100 и более околонаучных статей;

собрать десятки плохих, но сайтов;

автоматически вести соцсети.

А если он еще создать контент-завод, то будет просто песня (или, точнее, целый альбом). По сути, AI впервые начал забивать интернет контентом быстрее, чем люди успевают его потреблять.

FAQ

Сколько электроэнергии потребляет дата центр?

Все зависит от размера. Небольшой дата-центр может потреблять как крупное здание, а большой ЦОД — как район или небольшой город. Больше всего энергии уходит на серверы и охлаждение.

Почему растет потребление электроэнергии дата-центрами?

Дата-центры стали обслуживать не только сайты и облака, но и нейросети. ИИ требует постоянных вычислений, особенно при генерации картинок, видео, текста и кода.

Зачем нужны электростанции для ЦОД?

Крупным дата-центрам нужно стабильное питание. Поэтому их все чаще строят рядом с мощными энергосетями или источниками энергии. Так появляются разговоры про электростанции для ЦОД и электростанции для ИИ.

Правда ли, что ИИ будет везде?

Скорее всего, ИИ действительно станет привычной частью жизни: в телефонах, поиске, городских сервисах, медицине, образовании и работе. Но чем шире он используется, тем важнее вопрос энергии и нагрузки на дата-центры.