Как организовать радиосвязь на объекте: от склада до многоэтажного бизнес-центра

Грамотно выстроенная радиосвязь — это система, а не набор устройств.

Склад площадью 20 000 кв. м, бизнес-центр с двадцатью арендаторами, производственный корпус с несколькими цехами — у каждого из этих объектов есть общая проблема: мобильная связь здесь ненадежна, а координация персонала в реальном времени критична. Радиосвязь остается стандартом потому, что не зависит от сотовых операторов, работает в подвалах и на парковках и позволяет избежать ежемесячных тарифов за каждого абонента. При этом использование выделенных профессиональных частот предполагает разовые и ежегодные государственные сборы — это стоит учитывать при планировании бюджета. Конкретные модели раций для корпоративных объектов лучше выбирать уже после того, как определены реальные условия эксплуатации.

Сначала — аудит объекта, потом — оборудование

Типичная ошибка при организации связи на крупном объекте — выбирать оборудование «по цене» или «как у соседей», не разобравшись с условиями работы. Прежде чем закупать рации, нужно ответить на несколько вопросов: какова площадь покрытия и есть ли подземные уровни, сколько пользователей работает одновременно, нужно ли разделять группы по службам и насколько критична защита от пыли и влаги.

На складах с высотными стеллажами и металлоконструкциями сигнал ведет себя иначе, чем в офисном здании с железобетонными перекрытиями. Это напрямую влияет на выбор диапазона. UHF эффективнее внутри зданий — за счет лучшей проникающей способности и переотражения сигнала в замкнутых пространствах. VHF предпочтительнее на открытых территориях и при большой протяженности зон покрытия.

Репитер или прямая связь

На объектах с простой планировкой портативные рации могут работать напрямую. Но при наличии экранирующих перекрытий, нескольких этажей или удаленных зон связь начинает обрываться — и здесь без ретранслятора не обойтись. Репитер принимает сигнал от рации и ретранслирует его на всю зону покрытия, существенно увеличивая дальность.

Для многоэтажного бизнес-центра стандартная практика — установить репитер на техническом этаже и подключить его к распределенной антенной системе. Это обеспечивает уверенный сигнал даже в лифтовых шахтах и подвальных помещениях. Именно там мобильная связь пропадает первой.

Разделение групп и дисциплина эфира

На объектах с несколькими службами важно разделить пользователей по каналам. Охрана, склад и технические службы не должны работать в одном эфире — это создает помехи и замедляет реакцию. Современные цифровые рации поддерживают несколько групп вызова, приоритетные каналы и функцию экстренного вызова, что особенно важно для служб безопасности.

При выборе оборудования стоит ориентироваться на сертифицированные модели с поддержкой стандарта DMR или аналогового режима — в зависимости от бюджета и задач. Для корпоративных объектов подойдут рации с защитой IP67 и временем работы от аккумулятора не менее 10–12 часов.

Регламент — часть системы

Техника без правил работает плохо. Даже хорошо настроенная система радиосвязи теряет смысл, если персонал не знает, кто в каком канале, как передавать экстренный сигнал и кто отвечает за обслуживание оборудования. Регламент использования — короткий, понятный, с примерами — должен быть частью внедрения, а не приложением, которое никто не читает.

Итог

Грамотно выстроенная радиосвязь — это система, а не набор устройств. Правильный диапазон, репитер там, где он нужен, разделение по группам и четкий регламент использования — все это решается на этапе проектирования, а не после того, как рации уже куплены. Начинать стоит с аудита объекта. Именно он покажет, где сигнал будет гаснуть, сколько каналов реально нужно и какое оборудование справится с условиями конкретного здания.