Как маркировать уборочный инвентарь: рекомендации

09:19 1.06.2026

Если маркировка стерлась, предмет выводят из работы до восстановления обозначения.

Маркировка помогает закрепить за каждой зоной свой профессиональный инвентарь для уборки: ведра, швабры, мопы, щетки, салфетки и тележки. Такая система снижает риск переноса загрязнений между туалетами, кухней, кабинетами, коридорами и производственными участками. Для организации это элемент санитарного контроля.

Зачем нужна маркировка

Основная задача маркировки — исключить использование одного комплекта в помещениях с разным санитарным режимом. Инвентарь для туалетов не должен попадать в пищевые зоны, офисные кабинеты или места общего пользования. То же правило относится к салфеткам, мопам и насадкам: если промаркировано только ведро, система остается неполной.

Что нужно маркировать

Обозначения наносят на весь уборочный комплект: ведра, швабры, держатели мопов, насадки, щетки, совки, салфетки, ветошь, распылители и тележки. Если предмет состоит из частей, маркировка нужна на каждой из них. Например, ручка швабры и моп должны относиться к одной зоне.

Способы маркировки

Для маркировки используют цвет, буквы, цифры или комбинированную схему. Цвет показывает зону применения, а текстовая надпись уточняет помещение или вид работ: «Туалет», «Кухня», «Коридор», «Кабинеты», «Склад». На объектах добавляют номер этажа или корпуса.

Пример схемы: красный цвет — туалеты и санитарные комнаты, зеленый — кухня и пищеблок, синий — кабинеты, желтый — коридоры и холлы. Организация может закрепить собственное распределение, если оно исключает смешивание инвентаря.

Одного цвета недостаточно. На ведре, ручке, мопе или салфетке стоит указывать текстовое назначение. Надписи должны выдерживать контакт с влагой и моющими средствами. Для этого используют бирки, наклейки, пластиковые ярлыки или несмываемый маркер.

Хранение и контроль

После уборки инвентарь промывают, обрабатывают по установленному режиму и просушивают. Чистые и использованные предметы не размещают вместе. Инвентарь для туалетов хранят отдельно от остальных комплектов.

Схему маркировки размещают в помещении хранения и включают в инструктаж персонала. Ответственный сотрудник проверяет состояние надписей, целостность бирок и соответствие инвентаря назначенной зоне. Если маркировка стерлась, предмет выводят из работы до восстановления обозначения.

Маркировка уборочного инвентаря должна быть понятной, закрепленной в инструкции и связанной с конкретными зонами. Рабочая система включает цвет, надпись, отдельное хранение и проверку состояния обозначений.