Где уже применяется ИИ в промышленности

15:51 25.06.2026

На производстве ИИ применяют для конкретных операционных задач: контроля качества, предиктивного обслуживания оборудования, оптимизации техпроцессов, прогнозирования спроса и планирования поставок.

Искусственный интеллект уже применяют на промышленных предприятиях: для контроля качества, предиктивного обслуживания оборудования, оптимизации производственных процессов, логистики и работы с документами. В России такие решения используют в металлургии, машиностроении, агросекторе и других отраслях. В статье разберём, где ИИ уже работает на производстве, какие задачи решает и какие кейсы можно подтвердить открытыми источниками.

Ключевые ИИ-технологии в производстве: машинное обучение, компьютерное зрение и нейросети

В основе большинства промышленных решений лежит работа с данными. Машинное обучение анализирует показания датчиков, параметры оборудования и производственные события, чтобы находить закономерности, прогнозировать сбои и подбирать оптимальные режимы работы. Компьютерное зрение обрабатывает изображения с камер и помогает выявлять дефекты: трещины, сколы, нарушения геометрии, ошибки сборки. Нейросетевые модели применяют там, где нужно распознавать сложные паттерны: контролировать качество сварки, пайки, обработки металла или оценивать параметры продукции в пищевой промышленности.

Главные задачи, которые решает искусственный интеллект на заводе

На производстве ИИ применяют для конкретных операционных задач: контроля качества, предиктивного обслуживания оборудования, оптимизации техпроцессов, прогнозирования спроса и планирования поставок. Алгоритмы анализируют производственные данные, помогают быстрее находить отклонения, снижать риск брака и точнее распределять ресурсы. Отдельное направление — контроль расхода электроэнергии, топлива и сырья, включая оптимизацию работы инженерных систем, например вентиляции и кондиционирования.

Предиктивное обслуживание оборудования: как ИИ предсказывает поломки до их возникновения

Вместо плановых остановок или аварийных ремонтов искусственный интеллект на предприятии анализирует данные с датчиков вибрации, температуры и давления. Алгоритмы машинного обучения находят в этих показателях аномалии и прогнозируют вероятный сбой конкретного узла. Для моделирования также используют цифровые двойники — виртуальные копии оборудования, на которых тестируют режимы работы. Например, Gerdau и GE Digital в 2016 году объявили о проекте по подключению 600 промышленных активов на 11 заводах в Бразилии для перехода к предиктивному обслуживанию.

Контроль качества продукции с помощью компьютерного зрения и анализа данных

Визуальный контроль — одна из распространённых задач для ИИ на производстве. На заводах электроники системы отслеживают качество сборки, пайки и комплектации, выявляя дефекты, которые сложно стабильно фиксировать вручную. В России такой подход использует «РТ-Техприемка» Ростеха: комплекс машинного зрения и ИИ обучили распознавать более 20 типов критических дефектов металлопродукции с точностью до 97%. Система проверяла листы из коррозионностойкой стали ВНС-9-Ш, которую применяют для компонентов несущей системы российских вертолётов. Концерн «Калашников» в 2025 году сообщил о разработке системы автосортировки на основе нейросети для выявления брака на производстве. Foxconn в 2021 году представила FOXCONN NxVAE, AI-технологию для автоматизированной проверки дефектов на производственных линиях.

Оптимизация производственных процессов и логистики с помощью ИИ-алгоритмов

ИИ может регулировать параметры станков и агрегатов в реальном времени, подстраивая их под текущие условия: свойства сырья, параметры оборудования, степень износа инструмента и другие производственные данные. На Череповецком металлургическом комбинате «Северстали» ИИ-решение управляет скоростью непрерывно-травильного агрегата в автоматическом режиме. По данным отраслевого сборника «Эффективные отечественные практики на базе технологий ИИ в обрабатывающей промышленности», автоматизация управления травильным агрегатом позволяет «Северстали» увеличивать производство металла на 80 тысяч тонн в год.

Повышение безопасности на производстве: машинное зрение и контроль соблюдения норм

Те же технологии компьютерного зрения, что используются для контроля качества, применяют и для повышения безопасности. Системы могут отслеживать, используют ли работники средства индивидуальной защиты — каски, перчатки, защитные очки. Они также анализируют видео с камер наблюдения, чтобы вовремя обнаружить опасные ситуации: нахождение человека в неразрешённой зоне, возгорание или разлив химикатов. Это позволяет реагировать на инциденты быстрее, чем полагаясь только на человеческое внимание.

Роботизация и коллаборативные роботы с ИИ: как коботы работают рядом с человеком

Коллаборативные роботы, или коботы, рассчитаны на работу рядом с человеком при соблюдении требований безопасности. Системы компьютерного зрения и машинного обучения помогают им распознавать объекты, адаптироваться к изменяющейся обстановке и выполнять сложные задачи: подавать детали на конвейер, сортировать изделия или участвовать в точной сборке. Такой формат подходит для автоматизации участков, где полная роботизация нецелесообразна или слишком дорога.

Оптимизация цепочек поставок и управление запасами с помощью предиктивной аналитики

ИИ прогнозирует потребность в материалах и комплектующих, анализируя исторические данные, планы производства и внешние факторы, например погоду. Это помогает точнее планировать закупки, маршруты доставки и уровень складских запасов, снижая риск дефицита и излишков. В агросекторе похожие подходы используют для планирования полевых работ: «Русагро» и «Инфосистемы Джет» разработали сервис планирования уборки урожая, который обрабатывает отчёты агрономов, данные аэросъёмки, индексы вегетации, метеоданные, а также информацию из ERP о сельхозтехнике и производственных заказах.

Генеративный ИИ для R&D и разработки новых материалов и конструкций

Генеративный дизайн и алгоритмическая оптимизация помогают на этапе исследований и проектирования. Инженеры задают параметры и ограничения: прочность, вес, стоимость материалов, способ производства, а система предлагает варианты конструкций или проектных решений. Autodesk описывает генеративный дизайн как подход, при котором алгоритмы создают варианты на основе заданных критериев и ограничений.

Цифровые двойники позволяют тестировать поведение будущего изделия или процесса в виртуальной среде до физического прототипирования. Это помогает быстрее проверять гипотезы, сравнивать инженерные решения и отсекать неудачные варианты на раннем этапе.