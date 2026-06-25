Орнамент неандертальца на кости, зуб вымершей рыбы и кости плезиозавров: какие находки таит Хотылево

00:01 26.06.2026

Четыре года назад общественное движение популяризации науки «Проекты Станислава Дробышевского» финансово и организационно начало поддерживать археологические исследования в селе Хотылёво Брянской области

Там проводятся раскопки памятников разных эпох: многослойных стоянок неандертальцев (100–80 тысяч лет назад), стоянки кроманьонцев (23–24 тысячи лет назад), селища киевской культуры ранних славян III–V веков и поселение средневековой Руси XII–XIII веков.

На палеолитической стоянке Хотылёво 2 найдены кострище, вкопанные фрагменты костей мамонта, «Венеры палеолита» и другие артефакты, которые могут свидетельствовать о наличии священного места. Также обнаружены и изучены 6 построек киевской культуры, вещевые находки представлены лепной лощеной керамикой, пряслицами, ножами, кресалами и туфовыми жерновами. В результате работ сезона 2022 г. был обнаружен культурный слой с остатками взрослой особи мамонта и серией выразительных двусторонне обработанных орудий.

Часто исследования археологов преподносят настоящие сюрпризы. Например, в 2023 году на стоянке Хотылёво I была обнаружена уникальная находка – орнамент неандертальца на кости крупного животного. Возраст находки более 80 тыс. лет. Это единственная в МИРЕ находка с таким сложным орнаментом неандертальцев!

Хотя рукотворный характер рисунка был установлен еще в ходе полевого сезона, все же для того, чтобы установить, какие линии были нанесены преднамеренно, а какие из них – побочный продукт обработки кости до нанесения орнамента, археологам потребовалось довезти находку до Санкт-Петербурга, исследовать ее под бинокуляром, сделать макрофото с магниевым напылением, вновь вернуться в Хотылево, поскольку там есть условия, и провести эксперименты с костями лося по нанесению подобных узоров с предварительным снятием надкостницы и без него

В песке, по которому когда-то ходили неандертальцы по берегу Десны, встречаются окаменелости мелового периода, возраст которых порядка 90 миллионов лет: зубы древних акул, кости плезиозавров, ростры белемнитов и другие обитатели шельфовых морей. Так, в 2023 году в сеноманском песке раскопа стоянки Хотылёво I на глубине 20 метров от современной поверхности земли были найдены куски окаменевшего дерева, ребра плезиозавра и зуб вымершей хрящевой рыбы – гибодонтообразного птиходуса латиссимуса .

18 июля 2024 года в здании бывшей сельской школы был открыт Научно-популяризаторский Центр «Хотылёво». Центр создан благодаря кооперации трех археологических экспедиций, общественного движения популяризации науки «Проекты Станислава Дробышевского» и общественного движения «Сообщество молодых учёных».

Кроме музейно-экспозиционного зала, совмещенного с камеральной лабораторией и трасологического кабинета с неформальным названием «Семёновская», где работают археологи, в здании Центра есть большая столовая, малый лекционный зал, 6 комнат для проживания 70 человек с двухярусными кроватями, души, туалеты и другие удобства для комфортного погружения в мир прошлого.

Кроме учёных Российской академии наук и студентов-практикантов, в раскопках участвуют научные туристы. Научный туризм в селе Хотылёво является одним из основных источников ресурсов для проведения полевых исследований, так как научные туристы (часто семьи с детьми-подростками) не только физически помогают на раскопах, но и финансируют археологические экспедиции.

Родители и дети на базе Научно-популяризаторского Центра «Хотылёво» могут не только вместе отдохнуть на фоне красивых пейзажей, но и пообщаться с известными учёными, послушать интересные лекции, посетить музеи с экскурсоводами, принять участие в научных экспериментах и полевых исследованиях, а главное – получить знания об окружающем мире, истории России и всего человечества.

В перспективе возможно круглогодичное функционирование лаборатории как места не только работы артефактов со специалистами, но также места для стажировок студентов-археологов и даже разработки и реализации образовательных программ для школьников и студентов вузов.

Станислав Владимирович Дробышевский – российский палеоантрополог и популяризатор научного мировоззрения, кандидат биологических наук, доцент, президент Общественного Движения популяризации науки «Проекты Станислава Дробышевского». Лауреат государственной премии «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в категории «Популяризатор года» в 2017 г.

Фото предоставленs организаторами проекта