Лучшие нейросети 2026: полный гид по категориям

09:44 9.07.2026

Нейросетей вышло столько, что легко растеряться. Разбираем главные модели 2026 года по задачам: чем генерировать видео и озвучивать ролики, чем рисовать картинки, делать музыку и писать тексты, и где попробовать их все из России без VPN и в рублях.

Про нейросети в 2026-м не говорит только ленивый, и в этом шуме легко потеряться: новые модели выходят чуть ли не каждую неделю, каждая называет себя лучшей. Но если убрать хайп, окажется, что реально в ходу десяток инструментов, вокруг которых крутятся все вирусные ролики, каверы и картинки из вашей ленты. Разберем их по задачам: не «топ ради топа», а что взять, если хочется сделать что-то конкретное. И сразу скажем, где все это можно попробовать из России, без VPN и зарубежных карт, - в одном сервисе SEEMSEZ.

Видео из текста и фото: самое зрелищное

Именно видеонейросети сделали 2026-й таким заметным. Помните волну нейромультиков про говорящие фрукты и овощи, которые изменяют друг другу в мыльных драмах? Или ролики, где старое фото бабушки оживает и улыбается? Все это делается за пару минут, без камеры и монтажера.

Главных имени сейчас два. Kling 3.0 - лидер по реализму движения и работе с людьми: держит анатомию, мимику, липсинк, за это его и любят авторы. Seedance 2.0 от ByteDance берет динамикой и управляемостью сцены, плюс умеет собирать ролик по нескольким референсам. Если задача проще, просто оживить одну фотографию в короткий клип, справится быстрый и недорогой Hailuo 02. Для кинематографичного видео со звуком и репликами есть и Veo от Google, но для повседневных вирусных форматов хватает первых трех.

В SEEMSEZ собраны все эти видеомодели сразу, поэтому один и тот же кадр можно прогнать через Kling и Seedance и выбрать, где движение вышло живее, не заводя отдельные аккаунты на каждом сервисе.

Голос и озвучка: то, что цепляет сильнее картинки

Видео без звука - половина эффекта, и здесь есть безоговорочный лидер. ElevenLabs - эталон синтеза речи: живой, естественный голос на десятках языков, включая русский, с интонацией и эмоцией, а не роботизированным бубнежом. На нем озвучивают Reels и YouTube, аудиокниги, подкасты, рекламу и тех самых нейрогероев из мультиков. Он же умеет обратное - расшифровывать речь в текст и генерировать звуковые эффекты.

Связка проста: сгенерировали ролик в видеомодели, накинули сверху голос из ElevenLabs, и получается законченный контент, который не стыдно выложить.

Картинки: от точных обложек до вирусных перерисовок

Тут за год скакнуло сильнее всего: изображения стали фотореалистичными, а текст на них наконец перестал плыть. Два инструмента закрывают почти все.

Nano Banana Pro от Google - лучший редактор: подсунуть свое фото и попросить перерисовать в стиль Pixar, аниме, дружеский шарж или отреставрировать старый снимок. Именно на нем сделана добрая половина вирусных перевоплощений из TikTok. GPT Image 2 от OpenAI силен там, где важно точно следовать сложному описанию и грамотно писать текст прямо на картинке: обложки, баннеры, инфографика. Отдельная история - карточки для маркетплейсов: для селлеров Ozon и Wildberries это стало настоящим спасением, ведь стильную карточку товара теперь можно собрать быстро и буквально по одному промпту, без фотостудии и дизайнера.

Удобнее всего держать оба под рукой: черновую идею накидал в одном, точную доводку сделал в другом.

Музыка: трек по описанию за минуту

Suno - фактический стандарт. Описываете жанр, настроение и вставляете текст, на выходе полноценная песня с вокалом и аранжировкой. Отсюда весь бум AI-каверов: детские песни в стиле хард-рока, знакомые хиты незнакомым голосом, шуточные треки про что угодно. Suno умеет и каверы, и продлевать композицию, и подкладывать инструментал под голос, так что музыку к ролику можно собрать в том же настроении, что и сам ролик.

Текст: письма, документы и код

Чат-боты давно стали привычным фоном, но без них уже никуда: написать письмо, разобрать документ, перевести, помочь с кодом. GPT-5.5 от OpenAI - универсал на каждый день. Claude Opus 4.8 от Anthropic - выбор для больших документов, аналитики и кода: огромное окно контекста, куда влезает целая книга. А Gemini 3 Pro от Google силен в мультимодальности и работе со свежими данными из поиска.

Есть нюанс, о который спотыкается почти каждый: большинство инструментов из этого списка - отдельная зарубежная подписка в долларах, свой аккаунт и, как правило, VPN. Оформить их все - это несколько тысяч рублей в месяц и вечная возня с оплатой иностранной картой. Как раз чтобы не собирать зоопарк из десятка подписок, половина которых потом простаивает, и придуман SEEMSEZ: он открывает доступ к лучшим нейросетям из этого гида в одном окне, с оплатой в рублях и без VPN, а деньги списываются только за то, что вы реально используете.

Коротко: что брать под задачу

Оживить фото или снять вирусный ролик - Kling 3.0 , Seedance 2.0 , для простого случая Hailuo 02

, , для простого случая Озвучка и живой голос - ElevenLabs

Перерисовать фото, реставрация, аниме и Pixar - Nano Banana Pro

Обложки, баннеры и текст на картинке - GPT Image 2

Музыка и каверы - Suno

Тексты и работа - GPT-5.5 и Claude Opus 4.8

А попробовать их, а еще и десятки других нейросетей, без VPN и с оплатой в рублях, можно на сайте seemsez.ru.