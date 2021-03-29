«Мама, я программист»: как Школа Квантастика заставляет родителей плакать от гордости

10:52 18.07.2026

Когда ребенок говорит «мама, я программист» — в этом слове не просто констатация факта. Это признание: я могу создавать.

Еще вчера ребенок часами пропадал в играх, и казалось, что цифровой мир существует для него исключительно как зона развлечения. А сегодня он садится за компьютер, чтобы не играть, а создавать. Он с воодушевлением рассказывает, как «прописал алгоритм» для персонажа и «настроил игровую физику». Слова, которые еще недавно казались сложными и взрослыми, теперь звучат из уст семилетнего школьника естественно и гордо.

Именно такие истории сегодня все чаще можно услышать от родителей, чьи дети занимаются в Школе программирования «Квантастика». Это не просто курсы — это пространство, где детское увлечение технологиями превращается в осознанное созидание, а родители в буквальном смысле плачут от гордости, глядя на успехи своих детей.

От игр к созданию: как меняется мышление ребенка

Главная проблема современного детства — пассивное потребление контента. Соцсети, игры, бесконечный скроллинг — все это затягивает, не оставляя места для творчества. Школа «Квантастика» предлагает радикально другой подход: ребенок перестает быть просто пользователем и становится разработчиком .

Программа курса «Поколение технологий» построена так, что ученик уже с первого занятия создает свой собственный проект. За 12 уроков школьник проходит путь от основ кода до создания полноценной игры или анимации. В портфолио — 8 готовых проектов: от простого «Охотника за привидениями» до сложной вселенной в стиле Minecraft с собственной экономикой и игровой физикой .

Это не просто «поделки» — каждый проект решает конкретные образовательные задачи. Создавая автосимулятор, ребенок осваивает градусы и геометрию. Разрабатывая систему счета, тренируется в математике и работе с переменными. Программируя персонажей, учится алгоритмическому мышлению и причинно-следственным связям .

«Он ждет занятий, как праздника»

Одна из мам в отзыве пишет: «Мой сын занимается программированием! Он в восторге! Все просто и доступно. Занятия начинаются вовремя и проходят на одном дыхании! Домашнее задание делает с радостью и ждет новой встречи с учителем! Говорит: это самое лучшее занятие во вселенной!»

И это не единичный случай. Другой родитель делится историей своего сына, который занимается уже год: «Я вижу его азарт, и вижу его работы. Ребенок был у меня на инвалидности. Нынче ее сняли. У ребенка не только интерес к занятиям, но и к урокам (каждую четверть похвальные грамоты)» .

Когда ребенок с ограничениями по здоровью не просто догоняет сверстников, а начинает их опережать, когда он с горящими глазами бежит к компьютеру не играть, а создавать — это и есть тот самый момент, когда родители плачут от гордости.

Системное мышление вместо зубрежки

В чем секрет такого вовлечения? «Квантастика» строит обучение не на заучивании синтаксиса, а на развитии системного мышления. Ребенок учится анализировать задачи, писать код и самостоятельно находить ошибки . Это навыки, которые пригодятся в любой профессии, а не только в IT.

По словам родителей, дети начинают лучше понимать школьную математику и информатику — потому что видят, как эти знания работают на практике. Школьные предметы перестают быть абстракцией и обретают реальный смысл .

Профессиональный подход и государственный масштаб

За методикой «Квантастики» стоит серьезная экспертиза. Школа — резидент инновационного центра «Сколково», имеет лицензию Департамента образования Москвы. Программа включена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ и работает в рамках исполнения поручения Президента РФ по развитию ИТ-компетенций .

К разработке привлечены практикующие эксперты из Яндекса, Сбера и Т-Банка — специалисты, которые знают, что действительно востребовано на рынке .

Сегодня в «Квантастике» более 5000 действующих учеников, открыто более 300 офлайн-школ по всей России, проведено более 200 000 уроков . И главное — курс полностью бесплатен для родителей, финансируется в рамках государственных стратегий развития цифровых компетенций молодежи .

Что получает ребенок

По итогам курса у ученика формируется:

Системное мышление — умение анализировать задачи и находить решения;

Первое цифровое портфолио — 8 проектов от анимаций до многоуровневых игр;

ИТ-фундамент — понимание алгоритмов, переменных, циклов и координат;

Рост успеваемости — школьная математика и логика становятся понятными через практику .

Но главное — ребенок получает опыт созидания. Он учится доводить сложные проекты до конца. Он гордится результатами своего труда. И это чувство — «я сделал это сам» — остается с ним на всю жизнь.

Вместо заключения

Когда ребенок говорит «мама, я программист» — в этом слове не просто констатация факта. Это признание: я могу создавать, я умею думать, я справляюсь со сложными задачами. Это та самая гордость, ради которой родители готовы на все.

А когда ребенок, который еще вчера сидел в танках, сегодня с азартом пишет код и получает похвальные грамоты в школе — это не просто успехи в учебе. Это новая жизнь. И в «Квантастике» таких историй с каждым днем становится все больше .