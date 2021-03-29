14:31 16.08.2026

Обычная нейросеть для текста выдает сценарий по шаблону, завязка-развитие-кульминация без изюминки, потому что модель не держит контекст персонажа дольше пары абзацев.

Обычная нейросеть для текста выдает сценарий по шаблону, завязка-развитие-кульминация без изюминки, потому что модель не держит контекст персонажа дольше пары абзацев. На платформе Era2 для таких задач есть готовые агенты, в том числе Сценарист, который уже заточен под раскадровку и держит сюжетную линию без лишних промптов. Но если хочется выбирать модель самостоятельно и сравнивать варианты, ниже подборка нейросети для текста на Era2, которые лучше остальных справляются со сторителлингом, и как с каждой работать, чтобы не получить шаблонный текст.

Claude (Anthropic)

Держит длинный контекст лучше конкурентов, персонаж не теряет характер и манеру речи на протяжении всего сценария. Чтобы не получить сухой пересказ вместо истории, в промпте сразу задавай голос персонажа через пример диалога, а не через описание характера словами. Claude хорошо копирует заданную интонацию, но плохо угадывает ее из абстрактных прилагательных вроде "саркастичный" или "добрый".

ChatGPT (OpenAI)

Быстро генерирует структуру и несколько сюжетных поворотов на выбор, но на длинной дистанции забывает детали, заданные в начале диалога. Чтобы сценарий не расползался по фактам, каждые несколько сообщений напоминай модели ключевые детали персонажей и мира явно, а не полагайся на память чата. Для черновика это не критично, для финальной версии обязательно.

Gemini 3 Pro (Google)

Точнее Flash-версии на многолинейных сюжетах и фактических данных, но при слишком общем запросе выдает нейтральный конспект вместо сценария. Чтобы получить живую сцену, а не пересказ событий, проси конкретный формат вывода сразу, слэглайны, реплики, ремарки, иначе модель сама выбирает удобную ей форму подачи.

Grok (xAI)

Дает разговорный тон и меньше похож на типовой ИИ-текст, но без явного ограничения тона иногда скатывается в излишнюю развязность даже для серьезных сцен. Задавай возрастной рейтинг и стиль повествования в первом сообщении, это фиксирует тон на весь диалог и убирает лишний сарказм там, где он не нужен по сюжету.

DeepSeek

Хорошо держит логику и последовательность событий, но слабее в передаче эмоций персонажей, реплики выходят информативными, но плоскими. Чтобы вытянуть эмоциональную часть, проси модель переписать конкретную реплику с акцентом на подтекст, а не просто "сделай эмоциональнее", абстрактные правки DeepSeek обрабатывает хуже точечных.

Пять моделей закрывают разные этапы работы со сценарием, от черновика до финальной полировки, и все доступны на одной платформе Era2 без переключения между сайтами и подписками. Если задача со сторителлингом повторяется регулярно, агент Сценарист избавляет от необходимости каждый раз формулировать промпт заново и держит формат раскадровки автоматически.