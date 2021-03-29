Push-уведомления и чат-боты в 2026 году: как настроить

10:23 18.08.2026

Как push-уведомления и чат-боты работают вместе на одном профиле клиента: сегментация, ответы без очереди в поддержку и персональные сценарии коммуникации в 2026 году.

Пользователь кладет товар в корзину и уходит из приложения ― а вечером получает пуш «Скидка 10% на все», никак не связанный с тем, что он смотрел. Он либо не открывает уведомление, либо отключает пуши совсем. Похожая история с чат-ботами: на конкретный вопрос о доставке бот отвечает шаблонной фразой из меню, и клиент все равно идет писать в поддержку вручную.

Оба канала давно перестали быть новинкой ― их подключают на старте, а не черезаниеи полле запуска приложения. Вопрос сейчас не в том, есть ли пуши и бот, а в том, отвечают ли они на конкретную ситуацию клиента или бьют по всей базе одним и тем же сообщением.

Когда пуш превращается в шум

Аудитория приложения неоднородна: у одного пользователя товар лежит в корзине третий день, у другого приложение открыто раз в месяц и скоро будет удалено. Одна и та же рассылка на всю базу работает против себя: часть подписчиков уйдет от рекламного пуша, часть пропустит нужное сообщение среди рекламных.

Разложить базу на такие сегменты вручную и держать в голове частоту отправки для каждого нельзя ― нужна пуш платформа, которая соединяет данные о поведении в приложении и истории покупок и запускает уведомление в момент, когда оно еще имеет смысл, например напоминание о брошенной корзине сразу после того, как клиент вышел из приложения, не оплатив заказ.

Чат-бот вместо очереди в поддержку

Простой FAQ-бот с кнопками уже не закрывает ожидания клиента: он хочет получить ответ здесь и сейчас, а не листать десять пунктов меню в поисках нужного и в итоге писать оператору тот же вопрос.

Чат бот платформа, связанная с CRM и историей заказов, отвечает на вопрос «где мой заказ» или «сколько бонусов на счете» без участия человека ― бот видит те же данные, что видел бы оператор, и не просит клиента повторять номер заказа или телефон. К оператору диалог уходит только на нетиповых вопросах вроде возврата или жалобы, а типовые бот закрывает сам, без ожидания в очереди на линии поддержки.

Когда каналы работают вместе

Пуш и чат-бот дают эффект, только когда смотрят в один и тот же профиль клиента, а не в две разные базы с разной историей заказов. Тогда если клиент не открыл пуш о статусе заказа за несколько часов, тот же вопрос можно поднять при следующем обращении в чат-бот ― без повторного объяснения, что случилось и какой номер заказа. Решение, куда и когда написать клиенту, принимает система на основе его действий, а не редактор рассылок, который вручную выбирает время отправки.

Пуш напоминает клиенту вовремя, чат-бот отвечает ему без очереди ― это одна и та же задача: сократить путь от вопроса или проблемы клиента до решения. Когда оба канала настроены на конкретные ситуации, а не на массовую рассылку по всей базе, клиент возвращается в приложение или пишет в чат сам, потому что ждет полезный ответ, а не рекламу.