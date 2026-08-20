Как работает технология RAG

12:17 20.08.2026

Главное преимущество для бизнеса — значительное повышение точности и достоверности ответов ИИ.

Технология RAG (от англ. Retrieval-Augmented Generation — генерация, дополненная извлечением) помогает большим языковым моделям работать с внешними данными, например с корпоративными документами. Система сначала ищет подходящую информацию в базе знаний, а затем использует её при формировании ответа.

Что такое RAG простыми словами

RAG — это подход, который дополняет генерацию ответов искусственного интеллекта поиском по внешним данным. Простыми словами, это система, где перед тем как дать ответ, модель ищет релевантные фрагменты в вашей базе знаний: документах, регламентах, техзаданиях. Затем она использует найденный контекст для формирования точного и обоснованного ответа. В отличие от модели без подключения к внешней базе знаний, например, RAG-система всегда может «заглянуть в инструкцию» — ваши внутренние материалы. Это превращает языковую модель из общего собеседника в эксперта по конкретной компании.

Чем RAG отличается от обычной LLM

Ключевое отличие — в источнике информации для генерации ответа. Обычная большая языковая модель, или LLM (от англ. Large Language Model — большая языковая модель) без подключения к внешним источникам опирается на знания, полученные при обучении, и информацию из текущего запроса. Её знания ограничены определённым моментом времени и общим набором информации из интернета. Она не имеет доступа к вашим внутренним документам и может «галлюцинировать», то есть придумывать факты. RAG меняет этот принцип. Перед генерацией ответа система выполняет поиск по вашей собственной, актуальной базе знаний. Модель получает не только исходный запрос пользователя, но и найденные релевантные фрагменты текста. Таким образом, ответ формируется на стыке общих способностей модели к пониманию языка и конкретных, проверенных данных компании.

Как работает RAG: пошагово

Работу базовой RAG-системы с векторным поиском можно разбить на три этапа.

Извлечение. Когда система получает запрос, она преобразует его в векторное представление и ищет семантически близкие фрагменты в векторной базе данных, где хранятся обработанные документы компании. Дополнение. Найденные фрагменты текста, которые содержат ответ на вопрос, добавляются к исходному запросу пользователя в качестве контекста. Генерация. Обогащённый запрос с прикреплёнными документами отправляется в большую языковую модель. Модель анализирует предоставленный контекст и на его основе формулирует точный, развёрнутый ответ, ссылаясь на конкретные источники. Весь цикл занимает секунды.

Варианты моделей RAG

Базовый и самый распространённый вариант — это векторный RAG. Он опирается на поиск по семантическому сходству в векторной базе данных. Такой подход хорошо работает для ответов на прямые вопросы, когда нужный ответ содержится в одном или нескольких близких по смыслу фрагментах текста. Более продвинутым вариантом является GraphRAG (от англ. graph — граф и Retrieval-Augmented Generation — генерация, дополненная извлечением), где дополнительно используются графы знаний. В этом подходе из документов извлекаются не просто фрагменты, а сущности (объекты, понятия) и отношения между ними. Эти связи явно фиксируются в графе. При запросе система может анализировать сложные цепочки отношений, что подходит для многошаговых рассуждений, вопросов о взаимосвязях или анализа причинно-следственных связей в данных.

Важность RAG для бизнеса и корпоративных данных

Для бизнеса RAG — это инструмент для активации «спящих» корпоративных данных. В каждой компании накапливаются гигабайты неструктурированной информации: техдокументация, отчёты, переписка, регламенты. Вручную найти в этом массиве ответ на конкретный вопрос сложно и долго. RAG-система делает эти данные доступными для запросов на естественном языке. Это важно, потому что обеспечивает единый источник достоверной информации для сотрудников, сокращает время на поиск данных и снижает операционные риски, связанные с использованием устаревших или непроверенных сведений. Технология позволяет строить экспертные системы, знания которых можно обновлять вместе с корпоративной базой данных без переобучения языковой модели.

Примеры использования RAG

На практике RAG применяется в сценариях, где критична точность и опора на документы. Классический пример — внутренняя служба поддержки сотрудников. Сотрудник может спросить у чат-бота: «Как оформить отпуск в марте?», и система, найдя актуальный регламент в базе кадровых документов, даст точный ответ с указанием сроков и необходимых форм. Другой сценарий — аналитика по рынкам. Система может проанализировать внутренние отчёты по продажам, исследованиям и презентациям, чтобы ответить на вопрос: «Какие три ключевых тренда отмечали наши менеджеры в Турции в прошлом квартале?».

Преимущества RAG для бизнеса и разработчиков

Главное преимущество для бизнеса — значительное повышение точности и достоверности ответов ИИ. Система меньше склонна к «галлюцинациям», так как привязана к конкретным документам. Второе преимущество — актуальность: базу знаний можно обновлять независимо от модели, обеспечивая работу с самой свежей информацией. Для разработчиков RAG упрощает создание специализированных ИИ-приложений: не нужно дообучать или создавать с нуль огромные и дорогие модели под каждую задачу, достаточно подключить уже существующую мощную LLM к вашей подготовленной базе документов.

Недостатки и ограничения

Эффективность работы RAG сильно зависит от выданных ему данных. Если документы плохо разбиты на фрагменты или поиск настроен некорректно, система может не найти нужную информацию или предоставить неполный контекст. Кроме того, RAG не устраняет «галлюцинации» полностью — модель всё ещё может некорректно интерпретировать найденный текст или сделать неверный вывод.

Как внедрить RAG-систему

Сначала готовят базу знаний: отбирают документы, очищают их от устаревшей информации и разбивают на фрагменты. Затем настраивают поиск и подключают большую языковую модель. После запуска систему тестируют на реальных запросах и донастраивают качество поиска и ответов.