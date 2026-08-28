Александр Аброськин занял второе место в рейтинге GlobalMSK

17:06 28.08.2026

Сооснователь и CTO LexUP Александр Аброськин занял второе место в рейтинге технических директоров GlobalMSK. Его специализация — LegalTech, ИИ и SaaS.

Сооснователь и технический директор LegalTech-платформы LexUP Александр Аброськин занял второе место в профессиональном рейтинге технических директоров Московского бизнес-портала GlobalMSK. Он находится на второй позиции среди более чем 30 технологических руководителей, представленных в соответствующей категории рейтинга.

Профессиональная траектория Аброськина как технического руководителя во многом строилась вокруг автоматизации сложных процессов и превращения большого количества разрозненных данных в работающий цифровой продукт. GlobalMSK отдельно отметил его опыт в LegalTech, искусственном интеллекте, машинном обучении, цифровой трансформации и разработке высоконагруженных SaaS-платформ.

Помимо Аброськина, в списке представлены технические и IT-руководители компаний из различных отраслей — от промышленности и телекоммуникаций до разработки программного обеспечения, ретейла и ИИ.

Первую строчку на момент публикации занимает Дмитрий Постнов, основатель и технический директор компании «Техкон». Следом после Аброськина разместился технический директор сети Fit Service Никита Родионов, четвертое место занял представитель Arenadata Александр Ермаков, пятое — технический директор «РУСАЛа» Виктор Манн.

Среди участников рейтинга GlobalMSK также указывает технических и IT-руководителей, связанных с «Эльдорадо», Московской городской телефонной сетью, Microsoft, Veeam Software, T2 и МТС.

От автоматизации бизнеса к LegalTech

В случае Аброськина высокая позиция в рейтинге связана прежде всего с технологической специализацией, которая сегодня выходит за рамки классической корпоративной IT-инфраструктуры. Эксперты GlobalMSK отметили, что Аброськин более 15 лет занимается разработкой и внедрением IT-решений в области автоматизации бизнес-процессов, анализа данных и цифровых сервисов. Отдельное направление его работы связано с созданием решений для мониторинга интернета, обработки больших массивов данных, выявления цифровых нарушений и автоматизации процессов защиты интеллектуальной собственности. Сегодня одним из ключевых проектов этого направления является LexUP.

LexUP создавался как технологический инструмент, позволяющий компаниям, правообладателям и юридическим специалистам самостоятельно искать нарушения интеллектуальных прав в интернете и запускать работу по их пресечению из единого личного кабинета. Официальный сайт платформы указывает, что мониторинг может охватывать маркетплейсы, сайты, поисковые системы, домены, изображения, социальные сети и другие онлайн-источники. В систему также встроены алгоритмы и правовые шаблоны для работы с нарушениями в более чем 30 странах.

Такой подход постепенно меняет само представление о LegalTech. Если еще несколько лет назад технологические решения для защиты брендов в основном использовались крупными корпорациями в связке с внешними консультантами, то новые SaaS-платформы переносят значительную часть такой работы непосредственно в руки правообладателя или его юриста. Платформа работает на пересечении сразу нескольких сложных областей: интеллектуальной собственности, LegalTech, анализа больших массивов интернет-данных, автоматизации и e-commerce. Задача системы — объединить выявление нарушений, их анализ и последующие действия по защите прав в одном цифровом контуре.

Почему второе место важно для LexUP

Для относительно молодой технологической компании позиция ее технического руководителя в одном рейтинге с представителями крупного промышленного, телекоммуникационного и IT-бизнеса — важный вклад в репутацию.

Еще несколько лет назад в подобных рейтингах верхние позиции практически неизбежно ассоциировались прежде всего с телекомом, промышленностью, банками или крупнейшим ретейлом. Сегодня рядом с техническими руководителями таких компаний появляются создатели специализированных SaaS- и AI-продуктов. И LexUP оказался одним из таких проектов.