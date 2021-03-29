Импортозамещение в упаковке: какая упаковочная машина нужна российскому производству в 2026 году

14:51 4.09.2026

Лучше обратить внимание на поставщиков, которые предлагают не только машину, но и сервисную поддержку.

С 1 января 2026 года вступили в силу новые ограничения на закупку импортного упаковочного оборудования для государственных нужд и предприятий с государственным участием. Это касается, в первую очередь, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Теперь многие компании должны выбирать российские системы, хотя в некоторых случаях допускается установка решений из Китая. Как выбрать упаковочную машину в этих условиях?

Что изменилось в 2026 году

Объем российского рынка упаковочного оборудования стабильно рос до 2025 года, однако позже на нем наметился некоторый спад. Многое зависит от того, сумеет ли отрасль преодолеть возникшие проблемы. Спрос со стороны заказчиков сейчас смещается в сторону оборудования, которое можно быстро отремонтировать отечественными комплектующими.

Российские, а также совместные российско-китайские предприятия предлагают широкий ассортимент оборудования для упаковки продукции в картон и пленку. Несколько сложнее обстоят дела с машинами, выпускающими металлическую тару, например, жестяные банки. Однако и здесь появляются отечественные решения.

На что обратить внимание при выборе

Есть несколько важных критериев, которые необходимо учитывать, если вам нужна упаковочная машина.

Сервисная доступность. В настоящее время это во многом важнее, чем цена. Запчасти для европейского оборудования либо полностью недоступны, либо доставляются очень долго. Многие российские производители убедительно доказывают, что отечественное оборудование не уступает европейскому по надежности и гибкости. При выборе обязательно уточняйте, есть ли у поставщика склад запчастей в России и как быстро он может прислать инженера. Совместимость с разными материалами. В условиях нестабильных поставок пленок и расходников особое значение приобретает универсальность. Машины, способные работать с термоусадочным полиолефином, полиэтиленом и воздушно-пузырьковой пленкой, дают производителю свободу маневра. Это особенно актуально для небольших производств, которые не могут позволить себе установить отдельную линию под каждый материал. Автоматизация без сложных настроек. Рынку нужны машины, которые легко интегрируются в существующие линии. Еще лучше, если их могут обслуживать специалисты, которых не нужно долго обучать. Российские разработчики делают ставку на собственное ПО и интуитивные интерфейсы. Снижение эксплуатационных расходов. Экономия пленки за счет регулируемого предварительного растяжения и сравнительно низкое энергопотребление напрямую влияют на себестоимость. На рынке можно найти российское оборудование, соответствующее этим требованиям.

Выводы

В 2026 году выбор упаковочной машины становится стратегическим решением. Лучше обратить внимание на поставщиков, которые предлагают не только машину, но и сервисную поддержку, а также обеспечивают доступность запчастей. Важно, чтобы выбранная машина соответствовала вашим условиям эксплуатации. Отечественные производители приближаются к европейскому уровню качества, а китайские альтернативы становятся более доступными.