ИТ-гиганты США заговорили о риске выхода ИИ из-под контроля
Искусственный интеллект (ИИ) может выйти из-под контроля, и это не страшилки, а реальная угроза человечеству. Об этом все чаще говорят эксперты, а теперь и лидеры американских ИТ-гигантов.
Глава и сооснователь Anthropic Дарио Амодеи заявил, что ИТ-гиганты очень долго скрывали от людей всю правду по поводу ИИ, но ее нужно признать.
У этой корпорации ранее возник конфликт с администрацией президента США Дональда Трампа, который призвал все правительственные ведомства перестать использовать технологии Anthropic. Причиной стало то, что в ходе переговоров с Пентагоном руководство Anthropic настаивало, что ее технологии не должны использоваться для массовой слежки за гражданами или в системах автономного летального оружия, когда решение о поражении (убийстве!) принимается без участия человека. И отказ Пентагона дать обещания, что не будет слежки и роботов-убийц, очень показателен. Все это ставит самые серьезные вопросы о будущем человечества.
Самым большим риском может стать вообще конец человечества, считает бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон. По его мнению, Anthropic и OpenAI "рискуют нашими жизнями", разрабатывая самообучающийся сверхмощный ИИ. А Дарио Амодеи признает, что не думал, что прогресс ИИ будет таким быстрым. Развитие ИИ идет по экспоненциальной кривой, которая становится все круче, и это очень тревожно.
"Это предупреждающий знак о том, что нам нужно сбавить обороты", — говорит Амодеи.
Каждая следующая модель ИИ должна проходить независимое тестирование, считает он. Но как этого достичь, когда соблазн получить огромную власть и преимущество над соперником непреодолим?
"Я думаю, что это будет очень сложно, потому что стимулы для продвижения вперед в военном отношении, которые вы получаете от этого, очень велики. И, честно говоря, я не знаю, возможно ли это, но мы должны попытаться", — сказал Амодеи.
Он также отмечает, что модели ИИ разрабатывают частные корпорации, и это еще одна проблема.
Главу Anthropic подержал гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который напомнил, что еще 12 лет назад предупреждал о серьезных угрозах ИИ — с ним нужно быть "сверхосторожным", так как ИИ "потенциально опаснее ядерного оружия".
А если передать ИИ контроль над ядерным оружием? Тогда ядерная война практически неизбежна. Ведь при исследовании того, как ИИ поступит, находясь во главе ядерных держав, выяснилось, что в 95% случаев он прибегнет к ядерному оружию. Правда, поначалу тактическому, но можно не сомневаться в том, что вскоре будет задействовано и стратегическое ядерное оружие с уничтожением большей части человечества.
На днях глава ИТ-корпорации OpenAI Сэм Альтман также призвал затормозить создание новых продвинутых нейросетей. А главный научный сотрудник корпорации Якуб Пачоцки настаивает на необходимости добровольного замедления прогресса до тех пор, пока не будут выработаны глобальные стандарты безопасности.
Член совета директоров OpenAI Пол Кристиано не исключает, что в случае выхода ИИ из-под контроля большая часть человечества может погибнуть. Для снижения угрозы потребуется сотрудничество как внутри отдельных стран, так и на международном уровне.
Сейчас стоит конкретная проблема — рой ИИ-агентов может просто захватить интернет, считает Амодеи. Так, недавно ИИ-агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу для машинного обучения Hugging Face. Причем модели атаковали цели без команды. А в августе Anthropic сообщала о трех случаях "побега" нейросети Claude из тестовой среды. Это очень тревожный сигнал, считает он.
"Учитывая ускоряющиеся темпы развития возможностей ИИ, я опасаюсь, что через 6–12 месяцев такой рой сможет захватить весь интернет с помощью постоянно действующего ботнета (потенциально причинив ущерб в сотни миллиардов долларов), и что масштабы ущерба будут продолжать расти, если ИИ станет более мощным без необходимых мер защиты", — рассказал глава Anthropic.
Однако политики думают об одном — о власти и возможностях ИИ ее укрепить. Так можно оценить ответ президента США, который сказал, что нельзя позволить ничего притормозить, иначе США тогда проиграют ИИ-гонку Китаю. "Тот, кто победит в гонке технологий ИИ, победит в целом", — уверен Трамп.
Предупреждения о рисках ИИ он считает заявлениями "деструктивных сил", говорящих о том, чего никогда не будет. Как у Трампа все просто! Кто против текущих интересов США в понимании Трампа, — тот "радикально левый". У других сам он "радикально правый". Но пока политики обвиняют друг друга, угрозы никуда не деваются.
Комментарии читателей
я говорил в 1988 на симпозиуме IFAC в Праге Хлавичке-был такой профессор давайте заниматься развитием натурального интеллекта а на выдумывать эфемерности. Нет и не будет ИИ, а то что сейчас раскручивается это туфта, к интеллекту отношения не имеющая. Есть такое понятие ROI return on investment. Со времен Каутского. Так вот средства вбуханные в эту пирамиду ИИ уже никогда не вернуть. Так что визг про опасность ИИ это попыткасбежать от ответственности перед вкладчиками.
Вопрос один- когда ИИ будет делать практические выводы из таких текстов. И поймет, что главная задача, поставить рубильники под контроль. :-)
ИИ всемогущий...ну,ну - подумало Электричество и рассмеялась вместе с Рубильником.
Во-первых, прогресс все равно не остановить.
Во-вторых, из прошлых лет известно, что каждое появление технической новинки, существенно влияющей на жизнь человека, в обществе появлялись паникеры, которые стращали человечество всякими катаклизмами.
Вот Вам пример панических домыслов по поводу появления первых железных дорог. Паникеры предрекали:
Разрушение организма и безумие. Врачи и ученые того времени всерьез утверждали, что человеческое тело не приспособлено к движению с большой скоростью (угрозу усматривали уже в 30–50 милях в час или около 50–80 км/ч).
Вылет внутренних органов. Популярным был миф о том, что при быстром перемещении у женщин из-за перегрузок и сотрясений могут «вылететь матки».
Потеря рассудка. Считалось, что мелькание пейзажей за окном вызывает у пассажиров «железнодорожное безумие», сотрясение мозга, слепоту и общее расплавление рассудка.
Удушье. Высказывались опасения, что в закрытых вагонах на такой бешеной скорости людям будет нечем дышать, либо встречный поток воздуха полностью разрушит дыхательную систему.
Гибель природы и скота. Крестьяне и фермеры боялись, что грохочущие составы напугают домашний скот, из-за чего коровы перестанут давать молоко, куры — нестись, а поля сгорят от летящих из трубы искр.
Потому что не скрепный и не суверенный….